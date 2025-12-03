Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 3 de diciembre de 2025

Exposición

Se inaugura ‘Paisajes interiores. Contrapunto’

Inauguración de la exposición ‘Paisajes interiores. Contrapunto’, de las pintoras Ana Ortiz y Ana Madrid.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 19.30 horas.

Cultura en Red

Monólogo poetizado

‘Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina’, escrito e interpretado por Lúa Santos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro de Iniciativas Culturales Osio. Plaza de Cañero. 18.00 horas.

Fotografías

‘100 aniversario EPSB’, de Javier Pastoriza

‘100 aniversario EPSB, exposición itinerante del fotógrafo Javier Pastoriza Muñoz. Ofrece una visión singular de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches.

CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras. Plaza del Cardenal Salazar, 3. 11.00 horas.

Conferencia

‘Arte y compromiso’

Dedicada a conmemorar el centenario del nacimiento del pintor Francisco Aguilera Amate (Lucena, 1925-Córdoba, 1989). Entrada libre.

CÓRDOBA. Delegación Cultura y Deporte. Capitulares, 2. 19.00 horas.

Leer en BVA

Presentación ‘España monumental’

Se presenta ‘España monumental’, de Eduardo Manzano Moreno. Acompañará al autor María Ángeles Jordano Barbudo, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Presentados por Mª Jesús Viguera y Daniel Valdivieso.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus. Cta. del Bailío, 3. 19.00 horas.

Cultura

Encuentro con Miguel Ángel Cuevas

Encuentro con Miguel Ángel Cuevas sobre su traducción de ‘Petróleo’, de Pier Paolo Pasolini (Ed. Nórdica) y posterior proyección de ‘Edipo Rey’ (Pier Paolo Pasolini, 1967).

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella, 5. 19.00 horas.

Muestra de Corales

Actuación de la Capella Cordubensis

La Capella Cordubensis, que dirige José Antonio Ocaña, ofrecerá un recital de cantos gregorianos de adviento.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Am brosio de Morales. 20.00 horas.

Contra la violencia a mujeres

Actuación de Lourdes Pastor

El salón de actos de la Diputación acoge la actuación de Lourdes Pastor. La entrada es libre hasta completar el aforo.