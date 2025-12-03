Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 3 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
Se inaugura ‘Paisajes interiores. Contrapunto’
Inauguración de la exposición ‘Paisajes interiores. Contrapunto’, de las pintoras Ana Ortiz y Ana Madrid.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
19.30 horas.
Cultura en Red
Monólogo poetizado
‘Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina’, escrito e interpretado por Lúa Santos. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro de Iniciativas Culturales Osio.
Plaza de Cañero.
18.00 horas.
Fotografías
‘100 aniversario EPSB’, de Javier Pastoriza
‘100 aniversario EPSB, exposición itinerante del fotógrafo Javier Pastoriza Muñoz. Ofrece una visión singular de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches.
CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras.
Plaza del Cardenal Salazar, 3.
11.00 horas.
Conferencia
‘Arte y compromiso’
Dedicada a conmemorar el centenario del nacimiento del pintor Francisco Aguilera Amate (Lucena, 1925-Córdoba, 1989). Entrada libre.
CÓRDOBA. Delegación Cultura y Deporte.
Capitulares, 2.
19.00 horas.
Leer en BVA
Presentación ‘España monumental’
Se presenta ‘España monumental’, de Eduardo Manzano Moreno. Acompañará al autor María Ángeles Jordano Barbudo, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Presentados por Mª Jesús Viguera y Daniel Valdivieso.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.
Cta. del Bailío, 3.
19.00 horas.
Cultura
Encuentro con Miguel Ángel Cuevas
Encuentro con Miguel Ángel Cuevas sobre su traducción de ‘Petróleo’, de Pier Paolo Pasolini (Ed. Nórdica) y posterior proyección de ‘Edipo Rey’ (Pier Paolo Pasolini, 1967).
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella, 5.
19.00 horas.
Muestra de Corales
Actuación de la Capella Cordubensis
La Capella Cordubensis, que dirige José Antonio Ocaña, ofrecerá un recital de cantos gregorianos de adviento.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Am brosio de Morales.
20.00 horas.
Contra la violencia a mujeres
Actuación de Lourdes Pastor
El salón de actos de la Diputación acoge la actuación de Lourdes Pastor. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Diputación.
Plaza de Colón, 15.
18.30 horas.
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada