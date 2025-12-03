Farrucos y Fernández llevan su espectáculo flamenco al Fuenseca y a Lucena

Córdoba acoge este diciembre una cita con el flamenco con la nueva edición de Farrucos y Fernández. Navidad en familia. El Cine Fuenseca será el escenario del espectáculo que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 20.00 horas, mientras que el viernes 12 la gira llegará al Palacio Erisana de Lucena, a las 21.00 horas. Las entradas ya están disponibles en ambos recintos.

Bajo la dirección de Antonio Fernández Montoya Farru, la obra propone un viaje emotivo por las tradiciones navideñas del sur, que combina cante, baile y guitarra en un montaje familiar e intergeneracional. Con dramaturgia y repertorio renovados cada año, incluye villancicos propios que permiten disfrutar tanto a adultos como a niños. El espectáculo busca transmitir valores universales de la Navidad como la hospitalidad, la generosidad y el placer de compartir.

Un espectáculo para todos

El montaje invita al público a sumergirse en un mosaico de recuerdos y vivencias que abarcan escenas domésticas y rituales familiares, con ecos que van de Triana a Jerusalén. Sobre el escenario conviven varias generaciones de artistas, entre ellos, Antonio Fernández Farru, Rosario Montoya Farruca y Manuel Fernández Carpeta al baile; José Fernández al teclado; Álvaro Moreno a la guitarra; Manuel Lozano Lolo a la percusión; y un amplio elenco de cantaores y narradores como Julia Moreno, Soleá Fernández, Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya Chanito, Juan Fernández, Estrella Fernández y Macarena Fernández. La narración corre a cargo de Torombo, Pilar Fernández y Rosa María Fernández, con un invitado sorpresa en la función de Lucena.

Un clásico de la temporada

Desde su estreno en 2015, Navidad en familia se ha consolidado como un clásico de la temporada. Inspirado en las antiguas reuniones populares andaluzas, el espectáculo recupera la tradición de reunirse en patios y plazas para cantar villancicos, tocar palmas, panderetas y guitarras, compartir comidas y disfrutar del compás, una costumbre con raíces en el siglo XVIII.