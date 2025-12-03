Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 3 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 4 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Juan Carlos Vadillo Solano

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Salud.

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 3 de diciembre

