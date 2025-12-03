Fallece el doctor Rafael Jurado Jiménez, referente en la lucha contra el VIH en Córdoba

El pasado 30 de noviembre falleció el doctor Rafael Jurado Jiménez, reconocido médico cordobés. Nacido en Fernán Núñez en 1949, se crio en la humilde pedanía de Torres Cabrera a la que quedó vinculado durante toda su vida.

Realizó sus estudios de Medicina en la Universidad de Sevilla. Una vez concluidos, en 1976, comenzó a trabajar como facultativo en el Hospital Provincial de Córdoba, donde de forma ininterrumpida desarrolló su labor profesional en Enfermedades Infecciosas hasta el momento de su jubilación en 2016.

El doctor Rafael Jurado, segundo por la izquierda, recibiendo un premio en el año 2015. / CÓRDOBA

Era conocido como "El mejor médico del mundo"

"Ser humano con mucha personalidad, sin doblez, entrañable y cercano, fue un gran amigo para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Trabajador incansable y enamorado de su profesión, también fue muy querido por los alumnos de la Facultad de Medicina de Córdoba y MIR del hospital universitario Reina Sofía entre los que dejó un recuerdo imborrable. Cuando en 1981 apareció el VIH en Córdoba, el doctor Jurado se dedicó de lleno a atender a estos enfermos, siempre rechazados y marginados, sobrepasando barreras sociales y actualizando permanentemente sus conocimientos en esa patología, llegando a ser un referente local y a nivel nacional en la atención de las personas con VIH/SIDA. Sus enfermos lo querían de una forma muy especial, siempre cercano, lo consideraban cariñosamente 'el mejor médico del mundo'", destacan los hijos de este facultativo, Francisco José y Rafael Jurado Bello, así como el que fuera su compañero en el Hospital Provincial y en la Unidad de Enfermedades Infecciosas el doctor José María Kindelán.

"Rafael siempre fue una persona muy apreciada entre sus compañeros, en el que reconocían una rica filosofía personal, de ideas claras y comportamiento senequista. Nos deja un gran profesional y, sobre todo, nos deja una gran persona, pero su legado y su sabiduría nos quedarán para siempre muy cerca de nuestros corazones.Toda tu familia te querrá para siempre", añaden.