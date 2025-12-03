Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Literatura en la provincia

La Diputación de Córdoba impulsa una nueva edición de 'La Montaña Mágica', el ciclo que lleva el debate literario por la provincia

El programa reúne a poetas y lectores en institutos y bibliotecas para reflexionar sobre paisaje, migración y diálogo cultural

Presentación del ciclo 'La Montaña Mágica'.

Presentación del ciclo 'La Montaña Mágica'. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba vuelve a situar la literatura como motor de pensamiento crítico con una nueva edición de La Montaña Mágica, el ciclo de encuentros que cada año invita al debate y la reflexión en distintos municipios de la provincia. Impulsado por la Delegación de Cultura y coordinado por Raúl Alonso, el programa se reafirma como un espacio donde la palabra escrita trasciende el entretenimiento individual para convertirse en herramienta de diálogo ciudadano.

Un programa para todos los públicos

El delegado de Cultura, Gabriel Duque, destacó que esta edición centra su enfoque en 'la exploración y el contacto con otros países, culturas y mentalidades', tomando estos elementos como punto de partida para conversaciones abiertas y participativas. Duque subrayó además el carácter integrador del ciclo, que facilita encuentros intergeneracionales en institutos de Enseñanza Secundaria y bibliotecas municipales, lugares concebidos para favorecer la cercanía entre autores y asistentes. 'La diversidad de edades enriquece el intercambio y abre nuevas perspectivas tanto a jóvenes estudiantes como a adultos y mayores', señaló.

Tres grandes bloques temáticos

El programa se articula en tres bloques temáticos que profundizan en la dimensión cultural, simbólica y vivencial del paisaje.

El primero, El viaje incierto: poesía y migración, aborda el desarraigo y la experiencia migratoria desde la expresión poética. El segundo, El paisaje interior: poesía y autoconocimiento, propone una mirada introspectiva sobre la identidad y el proceso de autosignificación. El tercero, Otros paisajes: el diálogo poético con otras culturas, explora la poesía como espacio de encuentro entre tradiciones y valores diversos.

A lo largo de esta edición, los poetas Gregorio Dávila de Tena, José Toro, María Luz Escuín, Rosana Toro, Ariadna García, Azahara Palomeque y Calixto Torres compartirán con el público sus reflexiones sobre paisaje, migración y vivencias interiores, en una ruta que ha pasado ya por Montemayor, La Carlota, El Carpio, Peñarroya-Pueblonuevo y Montilla, y que continuará este mes de diciembre en el IES Antonio María Calero de Pozoblanco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Abre un nuevo local de Fiti Fiti en Córdoba: la pizzería encantadora que triunfa en redes sociales

Abre un nuevo local de Fiti Fiti en Córdoba: la pizzería encantadora que triunfa en redes sociales

Córdoba abre este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto: esto es lo que podrás ver

Córdoba abre este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto: esto es lo que podrás ver

Inauguran en Córdoba la primera Boutique de Tartas de la provincia: “Pieza de autor, elaborada con técnica, mimo y una sensibilidad artística”

Inauguran en Córdoba la primera Boutique de Tartas de la provincia: “Pieza de autor, elaborada con técnica, mimo y una sensibilidad artística”

Fallece el doctor Rafael Jurado Jiménez, referente en la lucha contra el VIH en Córdoba

Fallece el doctor Rafael Jurado Jiménez, referente en la lucha contra el VIH en Córdoba

El nuevo restaurante de Córdoba donde te llevas la comida gratis si te sale el número 6 en un juego: Gallina Bianca

El nuevo restaurante de Córdoba donde te llevas la comida gratis si te sale el número 6 en un juego: Gallina Bianca

Una Navidad en Córdoba para los más pequeños: así es el programa educativo de campamentos, arte, música y rutas en familia

Una Navidad en Córdoba para los más pequeños: así es el programa educativo de campamentos, arte, música y rutas en familia

La Diputación de Córdoba impulsa una nueva edición de 'La Montaña Mágica', el ciclo que lleva el debate literario por la provincia

La Diputación de Córdoba impulsa una nueva edición de 'La Montaña Mágica', el ciclo que lleva el debate literario por la provincia

India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño

Tracking Pixel Contents