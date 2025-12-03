La Diputación de Córdoba impulsa una nueva edición de 'La Montaña Mágica', el ciclo que lleva el debate literario por la provincia

La Diputación de Córdoba vuelve a situar la literatura como motor de pensamiento crítico con una nueva edición de La Montaña Mágica, el ciclo de encuentros que cada año invita al debate y la reflexión en distintos municipios de la provincia. Impulsado por la Delegación de Cultura y coordinado por Raúl Alonso, el programa se reafirma como un espacio donde la palabra escrita trasciende el entretenimiento individual para convertirse en herramienta de diálogo ciudadano.

Un programa para todos los públicos

El delegado de Cultura, Gabriel Duque, destacó que esta edición centra su enfoque en 'la exploración y el contacto con otros países, culturas y mentalidades', tomando estos elementos como punto de partida para conversaciones abiertas y participativas. Duque subrayó además el carácter integrador del ciclo, que facilita encuentros intergeneracionales en institutos de Enseñanza Secundaria y bibliotecas municipales, lugares concebidos para favorecer la cercanía entre autores y asistentes. 'La diversidad de edades enriquece el intercambio y abre nuevas perspectivas tanto a jóvenes estudiantes como a adultos y mayores', señaló.

Tres grandes bloques temáticos

El programa se articula en tres bloques temáticos que profundizan en la dimensión cultural, simbólica y vivencial del paisaje.

El primero, El viaje incierto: poesía y migración, aborda el desarraigo y la experiencia migratoria desde la expresión poética. El segundo, El paisaje interior: poesía y autoconocimiento, propone una mirada introspectiva sobre la identidad y el proceso de autosignificación. El tercero, Otros paisajes: el diálogo poético con otras culturas, explora la poesía como espacio de encuentro entre tradiciones y valores diversos.

A lo largo de esta edición, los poetas Gregorio Dávila de Tena, José Toro, María Luz Escuín, Rosana Toro, Ariadna García, Azahara Palomeque y Calixto Torres compartirán con el público sus reflexiones sobre paisaje, migración y vivencias interiores, en una ruta que ha pasado ya por Montemayor, La Carlota, El Carpio, Peñarroya-Pueblonuevo y Montilla, y que continuará este mes de diciembre en el IES Antonio María Calero de Pozoblanco.