Córdoba necesita donantes de sangre: activan una campaña extraordinaria tras no alcanzar las donaciones necesarias en 2024

Córdoba necesita donantes. Después de una "campaña delicada" en diciembre 2024, donde bajaron "de forma considerable" las donaciones de sangre hasta las 1.700 —por debajo de las necesidades—, y de un acumulado inferior a años anteriores, las administraciones sanitarias han activado una promoción extraordinaria para este mes de 2025 con varios puntos itinerantes de recogida en la capital y la provincia a lo largo de las próximas semanas.

La campaña ha comenzado este mismo miércoles en un espacio anexo a la entrada del centro de salud Castilla del Pino, para ejemplificar la solidaridad de los propios profesionales sanitarios. El 11 de diciembre se desplazarán hasta el colegio Eduardo Lucena; el 18 de diciembre en la Diputación de Córdoba; el 22 en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur y, finalmente, en Montilla, el 2 de enero, en lo que se ha calificado como "la primera macrocolecta en un pueblo", según el director asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, Rafael Villalba.

"Es una campaña muy estudiada, tocando a todos los agentes sociales de Córdoba". Además, se contactará con las cofradías, el Cabildo o incluso una nueva carrera popular para atraer nuevos donantes, ha confirmado Villalba.

Objetivo: 2.500 bolsas de sangre

El objetivo es sumar más de 2.500 donaciones de sangre en la provincia durante el mes de diciembre, ya que al día se necesitan unas 120 bolsas diarias, ha señalado Villalba.

Presentación de la campaña de donantes de sangre este miércoles en Córdoba. De izda. a dcha., la directora de Distrito Sanitario, Ana Leal, la delegada de Salud de la Junta, María Jesús Botella, y el director del Centro de Transfusión, Rafael Villalba. / A.J. González

"Diciembre es el mes más complicado del año para intentar satisfacer las necesidades de sangre, debido a los días festivos. Además, parece observarse hasta cierto incremento en los trasplantes de órganos, que requieren mucha cantidad de sangre, por lo que es muy difícil planificar".

Los únicos requisitos para donar son tener más de 18 años, buena salud y pesar más de 50 kilos.

El perfil: edad media y más hombres que mujeres

El donante de sangre más frecuente suele tener entre 40 y 50 años, y son más hombres que mujeres, aunque la diferencia parece ir revirtiéndose en el perfil de nuevos donantes, asegura Villalba. "Nuestro esfuerzo es reclutar donantes jóvenes".

En lo que va de año, en Córdoba se han contabilizado más de 26.000 donaciones de sangre, plasma y otras especialidades por parte de 16.000 personas (9.000 hombres y 7.000 mujeres). De todos ellos, 1.900 son donantes nuevos.