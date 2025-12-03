Artísticos, populares y dioramas: estos son los detalles del Concurso Kutxabank de Belenes en Córdoba esta Navidad

La Fundación Kutxabank y la Asociación de belenistas de Córdoba se unen una Navidad más en Córdoba para ofrecer uno de los clásicos de estas fiestas: el Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba. La cita cumple este año su 44º edición y ofrece la oportunidad de recorrer los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de la capital, con especial protagonismo de la zona centro.

¿Quién participa?

En este concurso, organizado por Fundación Kutxabank y la Asociación Cultural de Belenistas de Córdoba, participan particulares, asociaciones, instituciones, peñas, colegios, parroquias, locales comerciales, hermandades y cofradías.

Imagen de archivo de la edición de 2024 del Concurso de Belenes. / Manuel Murillo

Fechas del concurso de belenes

El certamen comenzará el próximo viernes 5 de diciembre y finalizará el 5 de enero de 2026.

Horarios

En cuanto a su horario, los espacios abrirán a las 17 horas y cerrarán a las 22 de lunes a viernes y, en el caso de los sábados, domingos y festivos, el horario será de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Aunque dependiendo de los espacios, el horario podría variar. En este listado puedes consultar el horario de visita de cada uno.

Tipos de belenes

El concurso está dividido en tres categorías:

Populares : son aquellos en los que el belén se monta con técnicas tradicionales y se emplean construcciones prefabricadas y/o comerciales.

: son aquellos en los que el belén se monta con técnicas tradicionales y se emplean construcciones prefabricadas y/o comerciales. Artísticos : en ellos, el belenista utiliza técnicas propias del arte y modela el paisaje, construye edificios... Es un trabajo mucho más artesano y laborioso.

: en ellos, el belenista utiliza técnicas propias del arte y modela el paisaje, construye edificios... Es un trabajo mucho más artesano y laborioso. Dioramas: aglutinan las categorías del belén artístico, pero son más pequeños y se hacen dentro de una estructura que permite ser transportado sin desmontarse.

En total, este año participan 26 belenes a concurso (12 en la categoría de dioramas, 8 artísticos y 7 en la categoría de populares), y el jurado valorará las propuestas entre el 9 y el 22 de diciembre.

Fuera de concurso se exhiben el Belén de Kutxabank, en el Edificio de Servicios Generales y Oficina Principal, Ronda de los Tejares esquina con la Avenida de Gran Capitán, en el escaparate, y también el Belén de la Fundación Kutxabank, en el Palacio de Viana.

Manuel Murillo

Participantes

Aquí puedes consultar el listado completo con los 27 belenes cordobeses a concurso y los dos fuera de concurso.