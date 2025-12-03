Córdoba entra en fase previa de alta incidencia por gripe: "es mucho más contagiosa"

"Estamos al inicio del plan de alta incidencia por gripe en Córdoba". Así lo ha confirmado este miércoles la directora del Distrito Sanitario Guadalquivir, Ana Leal. "En las últimas semanas, la incidencia ha pasado de 6 o 7 casos a 70 por cada cien mil habitantes", ha dicho, aunque aún "faltan unas semanas para llegar al pico más alto", ha recalcado.

Además, Leal ha subrayado que la gripe de esta temporada tiene la "peculiaridad de que es mucho más contagiosa que en campañas anteriores". Por eso, coincidiendo con la activación de una campaña extraordinaria de donantes de sangre en diciembre, la directora del Distrito también ha enfatizado en la necesidad de que la campaña de vacunación contra la gripe llegue lo más pronto posible a su nivel "óptimo".

Para facilitar la inmunización, este miércoles 3 de diciembre se ha establecido desde la Junta como Día de la vacunación sin cita, pudiendo elegir el punto de vacunación más cercano y el horario más conveniente sin necesidad de concertar cita.

Actualmente, casi el 94% del colectivo de mayores están vacunados y cerca del 70% de los menores de 6 años, que son especialmente transmisores de la infección respiratoria. Sin embargo, la cobertura a la población general aún no llega al 60%, mientras que lo óptimo sería un 70% para cuando lleguemos al pico de incidencia, ha asegurado la directora del Distrito Sanitario en Córdoba.

Uso de mascarillas

Desde el ámbito sanitario ya se ha lanzado la recomendación del uso de la mascarilla para evitar la proliferación de contagios. La Consejería de Sanidad emitió un aviso este 1 de diciembre aconsejando su uso en hospitales y centros de salud ante el adelanto de la temporada de gripe, convertida ya en epidemia, y que ha llegado entre 4 y 7 semanas antes de lo habitual en el calendario vírico de otros años.

Mascarillas en el centro de salud Castilla del Pino ante el repunte de la gripe. / A. J. González

Asimismo, se recomienda su uso para el personal y usuarios de centros sociosanitarios (residencias de mayores, centros de día y centros de personas con discapacidad). "Está demostrado que es muy útil para evitar el contagio", ha afirmado Leal.

La directora también ha señalado que, en función de los niveles de afección de gripe se irán implementando nuevas medidas como la obligatoriedad de su uso en centros de salud y hospitales. Este miércoles, además, se han reunido el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para debatir sobre un plan común contra la gripe que incluye teletrabajo y refuerzo de las Urgencias.