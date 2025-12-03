Ni shushi, ni kebab: este es el sorprendente 'delivery' preferido en Córdoba

¿Qué comen los cordobeses cuando piden comida a domicilio? Pizza, kebab, sushi, croquetas, tortilla de patatas… las posibilidades son tan infinitas como restaurantes que ofertan delivery. Para dar respuesta a esta pregunta, la compañía de distribución de comida a domicilio ‘Just Eat’ acaba de publicar su Gastrómetro 2025, donde desvelan las claves del comportamiento y pedidos de los usuarios de su app y apuntan cuáles son los platos favoritos en cada ciudad española, incluida Córdoba.

El análisis de Just Eat también ofrece una radiografía del sector de comida a domicilio, cuyo crecimiento sigue siendo exponencial en España. De los pedidos registrados por Just Eat en 2025, el 95% se realizaron en ciudades y el 5% en zonas rurales.

El 36% de los usuarios de delivery piden comida a domicilio dos o más veces a la semana, y el 29% una vez a la semana. Y un 36% lo hace en pareja y otro 36% en familia. En cuanto a los motivos para el uso de este servicio, un 62% indica que facilita la organización de su día a día, un 24% afirma no tener tiempo o que no le apetece cocinar o hacer la compra, y el 14% lo considera un capricho.

La comida a domicilio favorita en España

Respecto al tipo de comida más demandada en España, el podio lo lideran la comida americana, seguida de medalla de plata para los platos italianos y en tercer lugar la comida turca (y su preeminente kebab).

Los platos más populares son, en este sentido, la hamburguesa, el maki (sushi) y el durum.

Las croquetas es el plato de comida española más pedido a domicilio. / ShutterStock

No obstante, a la pregunta de a qué comida típica no podrían renunciar, los españoles lo tienen claro: tortilla de patatas (40%), jamón ibérico (24%) y paella (16%). Sin embargo, es difícil encontrar la comida tradicional entre los platos más demandados en el delivery, con la excepción de A Coruña (tortilla de patatas) y Ourense (croquetas). Y a nivel nacional, el podio de la comida española lo protagonizan las croquetas, la tortilla de patatas y el serranito.

¿Qué piden los cordobeses a domicilio?

En cuanto a Córdoba, los pedidos a domicilio realizados este 2025 han desbancado a la hamburguesa como plato predilecto y el número 1 lo ocupan ahora los tallarines.

Este plato asiático figura también entre los favoritos de otras ciudades españolas como Ciudad Real, Jaén, Madrid y Valencia.

Plato de tallerines chinos / FREEPIK

Por otro lado, el plato que ha experimentado mayor crecimiento en los pedidos este año ha sido la pizza, mientras que el plato de comida española más demandado son las croquetas.

Y como curiosidad, el día que los cordobeses realizaron más pedidos a domicilio fue el 6 de enero de 2025, Día de Reyes.