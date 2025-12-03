Córdoba abrirá este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado hoy a los medios la exposición El Despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto, un día antes de que abra sus puertas a la ciudadanía, distribuida entre la sala Vimcorsa y la Sala Orive. La muestra parte de una propuesta inmersiva que ha transformado por completo la imagen habitual de ambos espacios expositivos. Creada específicamente para Córdoba, con piezas procedentes de museos y colecciones de España y de diversos países europeos, incluye algunas obras que no se han exhibido nunca antes.

En la Sala Orive, se puede hacer un recorrido por las cuatro etapas que conforman el hilo conductor de la muestra. Empieza abordando las primeras etapas de la vida como nacimiento, maternidad, lactancia y papel del niño en la estructura social egipcia y avanza hacia todo lo relacionado con los métodos educativos, escritura jeroglífica y transmisión del conocimiento, para pasar a continuación a la fase de transformación hacia la vida adulta y culminar con la última etapa, ligada a la medicina, la magia y la muerte, con elemento ligados a tratamientos médicos, creencias funerarias y ritos de paso.

Las comisarias de la exposición, que han guiado a los presentes por las distintas piezas, han destacado que es la primera vez que se aborda una exposición centrada exclusivamente en la infancia, la adolescencia y la maternidad en la civilización egipcia. Entre las piezas que se exponen, destacan algunos elementos como un cuchillo mágico de nacimiento, único en su género; imágenes del dios Bes —protector de la infancia, el hogar y la familia—; las llamadas “casas del alma”, que son representaciones de viviendas rurales destinadas al descanso del difunto; y diferentes amuletos de distinta índole, máscaras funerarias.

Espectáculo inmersivo en la Sala Orive / A. J. González

También apuntaron la presencia de aspectos cotidianos de la vida en el Egipto antiguo, como el uso de ciertos objetos ginecológicos o la diferenciación de tareas establecida ya en aquella época entre niños y niñas desde la preadolescencia. La muestra incluye asimismo materiales educativos para que los jóvenes comprendan mejor la farmacopea, los rituales mágicos y las creencias sobre la vida después de la muerte.

La exposición da idea de la alta mortalidad infantil y materna en el Antiguo Egipto y cómo la medicina estaba estrechamente vinculada a la magia y a la religión, lo que explica la abundancia de amuletos, especialmente en los enterramientos. Los instrumentos médicos, fabricados en su mayoría en bronce o cobre, se conservan peor porque solían romperse, reutilizarse o fundirse en épocas de conflicto. En Vimcorsa, la muestra incorpora además una serie de recursos de accesibilidad para personas sordas y ciegas, así como paneles, explicaciones y vídeos complementarios.

Como complemento al recorrido expositivo, los visitantes tendrán la oportunidad de sumergirse aún más en el Antiguo Egipto si acuden a la Sala Orive, convertida en el interior de un templo o una estructura del Egipto gracias a un audiovisual de gran formato. El entorno teñido de negro, que invita a pensar más en el despertar a la otra vida que en abrir los ojos a la vida de aquí, ayuda al espectador a concentrar la mirada en los elementos visuales que componen la muestra y el audiovisual. El recorrido sigue el mismo hilo conductor que la muestra de Vimcorsa, dividido en cuatro etapas.

Nuevo contenido cultural generado desde Córdoba

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado en la presentación que Córdoba es una ciudad con cuatro declaraciones Patrimonio de la humanidad, "pero no puede quedarse en la contemplación de su pasado histórico, sino que debe seguir generando contenido cultural".

También insistió en que se ha organizado de forma paralela una programación escolar que incluirá visitas guiadas en los próximos meses con el objetivo de dejar un legado de formación a los menores aprovechando esta exposición. Bellido recordó además que ya se está preparando una nueva gran exposición de cara al año que viene centrada en el diálogo de la ciudad con Roma y el papel de Córdoba en época romana en esa idea de que la ciudad en un referente cultural y expositivo.

La exposición El despertar a la vida ha supuesto un desembolso de 1,2 millones de euros. La empresa encargada del proyecto ha sido Eulen Art. El público podrá visitarla a partir de mañana. El horario de la exposición El despertar a la vida – Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto en Córdoba es de martes a sábado, de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. Los domingos y festivos, el horario es de 10:00 a 14:00. Del 4 al 8 de diciembre, el horario especial será de 10:30 a 20:30. La entrada es gratuita.