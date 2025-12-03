La construcción del archivo de la Mezquita-Catedral de Córdoba, cada vez más cerca

La construcción del edificio del archivo de la Mezquita-Catedral de Córdoba está cada vez más cerca. El Cabildo Catedral lleva años de trámites para levantar un espacio entre ronda de Isasa y la calle Caño Quebrado, toda vez que los terrenos en los que se ubicará precisan de cambios urbanísticos de calado.

Este miércoles, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica, precisamente, las dos modificaciones necesarias de las normas urbanísticas que afectan a los terrenos, el PGOU y el Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch). Ambas modificaciones ya han pasado tanto por junta de gobierno local como por el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), aunque aún deben ser definitivas.

El proyecto del archivo para la Mezquita-Catedral

El futuro archivo de la Mezquita-Catedral se ubicará en las parcelas situadas en ronda de Isasa, 6 y Caño Quebrado, 2 y 4. El actual archivo catedralicio, ubicado en las dependencias del antiguo sabat de la Mezquita, se ha quedado pequeño ante el creciente volumen documental. Además, las intervenciones que se están llevando a cabo en las cúpulas de la macsura recomiendan liberar espacios cercanos al mihrab, lo que reduce aún más su capacidad.

Una trabajadora del archivo de la Mezquita-Catedral. / FRANCISCO GONZÁLEZ

La construcción del nuevo edificio no solo permitirá mejorar la conservación y consulta de los documentos, sino que también abrirá la posibilidad de poner en valor nuevos espacios del monumento e incluso de las propias parcelas donde se ubicará, pues se hallaron restos arqueológicos de relevancia.

La Comisión de Patrimonio ya autorizó las innovaciones urbanísticas, realizadas, principalmente, para agregar las parcelas afectadas, que se considere el espacio equipamiento cultural y mantener protección tipológica con la consideración de edificio singular. Patrimonio, eso sí, pidió en su día completar la documentación histórica de las parcelas, aclarar discrepancias técnicas en la calificación del suelo e incluir información sobre el número de plantas previstas, entre otras observaciones. Cuando se otorgó la autorización, la Junta ya avanzó que este nuevo archivo catedralicio se perfilaba "como un hito arquitectónico y patrimonial, que refuerza la vinculación entre la ciudad viva y su legado documental e histórico".