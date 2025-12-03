Cultura en Córdoba
Cinco piezas que no te puedes perder en la exposición sobre el Antiguo Egipto en Vimcorsa
La exposición que se inaugura este jueves en Vimcorsa incluye un total de 190 piezas de las cuales hay algunas muy destacadas por su contenido
- Cuchillo mágico de nacimiento, procedente del Museo Arqueológico de Madrid. Está realizado en marfil de hipopótamo con forma de boomerang. Según la comisaria de la exposición, Esther Pons, es una pieza singular que se utilizaba en el momento del parto, mientras tenían lugar una serie de ritos a la mujer para que el nacimiento llegara a buen término, que no hubiera hemorragias y que fuera corto. Se cogía de uno de los extremos y se movía sobre el vientre de la madre y también por debajo del pecho. En la imagen, aparece la diosa de la fertilidad, con aspecto de hipopótama embarazada cuya misión era proteger a las mujeres en el embarazo y el parto. La diosa suele sostener los cuchillos para ahuyentar a los espíritus malignos y se apoya sobre el símbolo Sa, que representa la exposición. Pons llama a observar también los instrumentos quirúrgicos expuestos que demuestran el conocimiento médico de los egipcios con los que se valían para la curación de determinadas dolencias, si bien la comisaria recuerda que en esta cultura la religión, la medicina y la magia iban siempre de la mano.
- Gran capitel del Dios Bes. La figura del dios Bes está muy presente en la muestra porque también estaba muy ligada a los niños en el Antiguo Egipto. Se trata de una deidad protectora de aspecto grotesco cuya función era proteger a las embarazadas, a los niños y en última instancia, a los hogares. Todas ellas se colocan en distintas estancias de la casa de uso cotidiano, en todo tipo de objetos como espejos, agujas del pelo, puertas o columnas como en este caso,con el fin de proteger del mal a quienes viven en ella en la creencia de que ahuyentaban a los animales peligrosos, los seres y espíritus malignos. Muchos de los amuletos expuestos, como algún escarabeo especialmente llamativo, tienen como protagonista la imagen del dios Bes. Búsquenlo.
- Fragmento de jamba de la tumba de Amenemipet del Museo de Turín, uno de los más antiguos dedicados a la cultura egipcia y el segundo más importante de su tipo después del de El Cairo. En la exposición hay varias piezas procedentes de este museo, entre ellas este trozo de jamba familiar, un fragmento vertical de una puerta en la que se ve representada a una familia con la madre, el hijo y la hija y una parte en la que se supone que estaría el hombre, el padre de familia. Los niños de 12 o 13 años, aparecen vestidos y con un patito en la mano. La protección de los niños se hace visible también en la pintura de los ojos, que se realiza con Khol. En la exposición, se puede ver un bote de khol del Museo Arqueológico de Córdoba que se usaba para contener los cinco componentes, tanto líquidos como en polvo, utilizados para este producto con doble función estética y protectora. Según la comisaria, el khol sería para prevenir infecciones en los ojos en un entorno en el que había una gran presencia de tierra, arena y mosquitos.
- Ataúd de niña procedente del Museo de Budapest. Los ataúdes de niños solían ser más pequeños que los adultos, como ocurre con el que se ve en la exposición y decorados profusamente también con representaciones de deidades como la diosa Nut. Hecho de madera, contenían el cuerpo momificado de los menores y el ajuar funeraria para el más allá. En muchos de ellos, se han encontrado amuletos con representaciones de divinidades como los que se exponen en la Sala Vimcorsa, que se empleaban tanto para proteger a los niños en la vida como en la muerte. Este ataúd se encuentra situado al final de la exposición y es una de las piezas más llamativas.
- Puntos con información multisensorial. La exposición de Vimcorsa incluye varios puntos con información adaptada que incluye la explicación en lenguaje de signos. Sobre la pantalla, hay figuras como Isis Lactante o la cabeza de Nefertitti que se pueden tocar en distintos puntos para ampliar la explicación, con un formato adaptado para personas ciegas y sordas.
