La Brigada Guzmán el Bueno y el Córdoba Balonmano femenino, entre los galardonados en los Premios Plaza de la Constitución 2025

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, presidirá este viernes 5 de diciembre el acto de entrega de la vigésima edición de los Premios Plaza de la Constitución 2025, que distinguen a personas e instituciones por su contribución destacada a la vida pública y social de la provincia. Los reconocidos este año son la Brigada Guzmán el Bueno X, el periódico El Día de Córdoba, el club Rahi-Sepisur Córdoba Balonmano femenino, la Asamblea Feminista y el diseñador cordobés José Perea.

Trayectorias destacadas en ámbitos diversos

La Brigada Guzmán el Bueno X, con base en Cerro Muriano, cumple treinta años integrada en el Eurocuerpo, desde donde ha participado en ejercicios y misiones internacionales que reflejan su "compromiso con la defensa europea". Entre los hitos que destaca el Gobierno para la conceción de este premio figura la actuación de la Agrupación Táctica “Córdoba” en Bosnia-Herzegovina, misión compleja en la que la brigada actuó con eficacia y humanidad.

El periódico El Día de Córdoba, que cumple este año 25 años, desde su aparición el 19 de noviembre de 2000, "se ha consolidado como un referente del periodismo local, con una vocación de cercanía y rigor que ha acompañado a la ciudadanía durante casi un cuarto de siglo", destaca la subdelegación, que apunta que su equipo fundador asumió el reto de "informar con honestidad y mirada provincial, convirtiéndose en una voz imprescindible del panorama mediático cordobés".

Zoe Turnes protege la posesión del balón. / Víctor Castro

En el ámbito deportivo, como destaca el Gobierno central, el club Rahi-Sepisur Córdoba Balonmano femenino, ha construido en pocos años "un proyecto sólido basado en el trabajo de jugadoras, entrenadores y directiva". Para la concesión de este reconocimiento, el jurado ha valorado "su evolución desde la base y su apuesta por el talento local" que "le han otorgado un papel destacado dentro del deporte cordobés".

Por su parte, el Ejecutivo destaca que la Asamblea Feminista, con más de tres décadas de activismo, ha sido "un pilar del movimiento feminista en España". Integrada en la Federación de Organizaciones Feministas del Estado, ha participado en todas las jornadas estatales desde los años setenta y ha impulsado reivindicaciones "hoy fundamentales" como son el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento de la violencia de género como problema estructural o la igualdad legal, destaca la organización.

José Perez, a la izquierda, con el traje diseñado, junto a Eduardo Lucena y José María Domenech. / CÓRDOBA

Por último, otro de los premiados es el diseñador José Perea, natural de Hinojosa del Duque, de que resaltan que "ha irrumpido con fuerza en la moda española" gracias a" un estilo que fusiona tradición andaluza y modernidad". La subdelegación recalca que su carácter utodidacta y sin respaldo económico, con el que Perea ha creado un "lenguaje propio marcado por volantes, color, teatralidad y un sello cordobés reconocible".

Banderas nacionales

Como cada año, el acto incluirá también la entrega de banderas de España a instituciones y colectivos de la provincia. Este año se concederá la bandera nacional al Ateneo de Córdoba, la asociación AMAGUA de Bélmez, la librería Luque, la asociación La Maquinilla de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Facultad de Teología ADE de La Carlota

La Subdelegación destaca que estos premios buscan poner en valor el compromiso cívico, el servicio público y la contribución al bienestar colectivo que representan los galardonados en esta edición.