La alumna de la UCO Estrella María Montes gana el 19º Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea

La alumna de la Universidad de Córdoba (UCO), Estrella María Montes Muñoz, ha sido galardonada con el 19º Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea por su trabajo La libertad de circulación de los documentos públicos en materia de estado civil en la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/1191: implicaciones jurídicas y traductoras. La entrega tuvo lugar el martes 2 de diciembre en el Hospital Real de Granada.

El premio, promovido por la Junta de Andalucía y convocado por la Universidad de Granada en el marco de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA), busca fomentar la investigación sobre integración europea y apoyar a jóvenes investigadores que trabajan en ámbitos relacionados con la Unión Europea.

Un reconocimiento al rigor científico y al impacto social

Según establece la convocatoria, el galardón premia trabajos que destaquen por su originalidad, calidad de contenido, rigor científico, innovación metodológica y su aportación al avance del proceso de integración europea o a la comprensión de sus efectos en Andalucía. Así, el estudio premiado aborda aspectos jurídicos y traductológicos del reglamento europeo que simplifica el uso transfronterizo de documentos públicos, según explica la UCO en una nota de prensa.

A la ceremonia asistieron Enrique Millo, secretario general de Acción Exterior y Unión Europea de la Junta de Andalucía; Inmaculada Marrero, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada; y Pablo Martín, director del Centro de Documentación Europea de la UGR, entre otros representantes académicos e institucionales.

Apuesta por la investigación de excelencia

En esta edición, convocada por el rector de la Universidad de Granada en nombre de la RIEA, se registraron 17 trabajos, de los cuales 12 fueron admitidos a valoración al cumplir los requisitos de la convocatoria. La elevada participación evidencia, según los organizadores, la vitalidad de la investigación universitaria en temas europeos.

Con este premio, según destaca la UCO, la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía reafirman su compromiso con la investigación de excelencia y con el fortalecimiento de una ciudadanía europea informada, crítica y comprometida.