Abre un nuevo local de Fiti Fiti en Córdoba: la pizzería encantadora que triunfa en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una especie de escaparate imprescindible para muchos negocios locales. Al final son una forma directa de contar qué hay detrás de cada persiana que se levanta cada mañana: horas de trabajo, ilusión, pruebas, errores y una búsqueda constante por ofrecer un servicio cercano y cuidado.

En ese terreno la estrategia de Fiti Fiti (la ya conocida pizzería de Cabra) ha sido un ejemplo bastante claro de cómo una comunicación bien llevada puede impulsar a un pequeño proyecto hasta convertirlo en referencia.

Sus publicaciones, siempre frescas y muy visuales, han ayudado a crear comunidad alrededor de un producto que tiene poco misterio pero mucha alma: pizza artesanal hecha con una masa muy trabajada, fermentada con paciencia y preparada con ingredientes frescos.

La pizzería con más estilo de Córdoba

La marca explica que llevan años estudiando distintas harinas y combinaciones hasta dar con la textura y el sabor que buscaban. Todo se cocina además en un horno de leña italiano fabricado exclusivamente para ellos, lo que se ha convertido en parte de su identidad.

En su carta conviven opciones clásicas y otras más atrevidas, desde versiones trufadas hasta propuestas picantes o combinaciones estacionales que suelen adelantar primero en Instagram. A esto se suma el postre que casi todo el mundo comenta, su famosa tarta de queso rosas, que se ha hecho reconocible por su packaging tan llamativo.

Con ese estilo tan suyo, Fiti Fiti ha confirmado la apertura de un nuevo local en la provincia: Lucena. La marca llevaba semanas dejando pistas en redes y la comunidad estaba ya prácticamente convencida de que ese sería el siguiente destino.

Finalmente así ha sido: el local, que ya está abierto todos los días, mantiene la estética cuidada y luminosa que caracteriza a la pizzería, un sitio pensado para pedir rápido y comer sin demasiadas complicaciones.

La llegada a Lucena supone un paso importante en la expansión de esta pizzería que nació en 2020, en plena pandemia, cuando su equipo tuvo que parar y aprovechó ese tiempo para volcarse en aprender y perfeccionar su masa.

Aquella pausa inesperada terminó siendo el origen de un proyecto que hoy mueve colas en Cabra y que ha encontrado en la Subbética un público fiel que sigue cada uno de sus movimientos en Instagram.