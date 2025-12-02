Dónde vacunarte de la gripe sin cita en Córdoba: todos los centros y horarios disponibles

Córdoba ha reforzado la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 ofreciendo la posibilidad de vacunación sin cita previa. Para ello, desde mediados de noviembre, los cordobeses pueden acudir los miércoles a trece centros de salud distribuidos por la capital, siempre que pertenezcan a los grupos diana establecidos por la Consejería de Salud. El virus de la gripe se transmite con facilidad de persona a persona a través de gotitas de saliva que expulsamos al toser, estornudar o hablar y por propagación indirecta al entrar en contacto con manos u otros objetos contaminados. El mecanismo es muy similar al de los coronavirus.

Según la información facilitada por la Consejería de Salud, en los puntos de vacunación se administrarán vacunas de gripe y/o COVID a las personas que no estén vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña. En el caso de las personas no adscritas al Servicio Andaluz de Salud como mutualistas y otras personas con aseguramiento privado, solo se les administrará la vacuna del COVID. La vacunación estará activa todos los miércoles excepto los que coincidan con festivos nacionales y locales. Los horarios son los mismos en la población adulta e infantil.

Los centros habilitados para esta función en la capital son los siguientes:

Centro de salud Poniente: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Aeropuerto: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Lucano: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Carlos Castilla del Pino: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Levante Norte: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Centro: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Fuensanta: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Huerta de la Reina: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Guadalquivir: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Sector Sur (Santa Victoria): 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Occidente Azahara: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Santa Rosa: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Centro de salud Levante Sur Dr. Manuel Barragán Solís: 11 a 15 / 17 a 19 horas

Medidas de prevención

Según las autoridades sanitarias, la vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones. Además de la vacunación, se recomiendan las siguientes medidas de prevención:

Taparse la boca al toser o al estornudar con la parte interna del codo o con pañuelos desechables.

con la parte interna del codo o con pañuelos desechables. Lavarse con frecuencia las manos , sobre todo después de haber tosido o estornudado.

, sobre todo después de haber tosido o estornudado. Procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o al limpiar las secreciones nasales.

Limitar el contacto, en la medida de lo posible, con otras personas si se tiene malestar, fiebre u otros síntomas de gripe para evitar contagiarlas.

en la medida de lo posible, con otras personas si se tiene malestar, fiebre u otros síntomas de gripe para evitar contagiarlas. En caso de tener síntomas respiratorios, es recomendable el uso de mascarilla. También se aconseja su utilización como medida de protección personal a personas vulnerables, como personas mayores o inmunodeprimidas, especialmente en espacios cerrados, ya que podrían tener menor respuesta a las vacunas y mayor riesgo de enfermedad grave.

También se aconseja su utilización como medida de protección personal a personas vulnerables, como personas mayores o inmunodeprimidas, especialmente en espacios cerrados, ya que podrían tener menor respuesta a las vacunas y mayor riesgo de enfermedad grave. Evitar el contacto con personas enfermas.

Mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados, especialmente en lugares concurridos.

¿En qué grupos se recomienda la vacunación?

Fundamentalmente, a las personas con alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de padecer la gripe y a las personas en contacto con estos grupos de alto riesgo para prevenir la transmisión. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación frente a la gripe en los siguientes grupos de población:

Personas con mayor riesgo de complicaciones por gripe como personas de 60 o más años.

Población infantil de 6 a 59 meses.

Personas de 5 a 59 años con condiciones de riesgo, como las siguientes: personas internas en residencias o instituciones cerradas, diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, neurológicas, renales, hepáticas) , asplenia o disfunción esplénica grave, inmunosupresión, cáncer, enfermedades inflamatorias o neuromusculares graves, trastornos cognitivos (síndrome de Down, demencias), enfermedad celíaca, hemofilia, anemias, receptores de transfusiones, implante coclear o en espera, fístula de LCR y personas fumadoras.

Todas las embarazadas y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

Personas de 5-18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

Otros grupos de riesgo a los que se recomienda

También se recomienda la vacunación al personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, con el fin de mantener los servicios a la comunidad; a personas que trabajan en servicios públicos esenciales (bomberos, Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado…), personas que pueden transmitir la gripe a personas vulnerables como quienes proporcionan cuidados domiciliarios y convivientes con pacientes, incluyendo a los cuidadores principales y convivientes de los menores de 6 meses; personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios, sociosanitarios, centros de menores y personal de oficinas de farmacias y otros grupos de riesgo como el personal de guarderías y centros de educación infantil (hasta 6 años) y las personas con exposición laboral a animales o sus secreciones.