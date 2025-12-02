El Sindicato Médico de Córdoba denuncia tres agresiones a sanitarios en una semana en el centro de salud Azahara

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado este martes tres nuevas agresiones a médicos registradas en tan solo una semana en el centro de salud Azahara. Según la información trasladada por los propios profesionales al sindicato, se produjo un primer episodio con una agresión verbal con insultos y amenazas por parte del acompañante de un paciente, generando una situación de "tensión extrema" en la consulta. Un segundo episodio al día siguiente en el que una doctora sufrió insultos y amenazas durante una consulta telefónica. El agresor incluso solicitó cita presencial para el día siguiente, un hecho que generó gran inquietud entre el personal, aunque finalmente no acudió. Y un tercer episodio consistente: otra agresión verbal.

"Desconocemos los supuestos 'motivos' que han llevado a estas personas a perder cualquier atisbo de educación o civismo. En cualquier caso, no existe motivo alguno que justifique agredir a un profesional sanitario", señalan desde el Sindicato Médico de Córdoba. Y añaden: "Lo que sí es relevante, y profundamente grave, es que estas tres agresiones han sido oficialmente declaradas, lo cual confirma un patrón preocupante que debe obligar a la Administración a actuar con urgencia y responsabilidad".

Ante esta "sucesión de episodios violentos", el Sindicato Médico de Córdoba ha convocado una concentración de repulsa el viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas a las puertas del centro de salud Azahara. El sindicato ha invitado a participar a la delegación territorial de Salud y Consumo de Córdoba, a la gerencia del Distrito Sanitario Córdoba, a las organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal, al Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y a la propia ciudadanía

Desde el Sindicato Médico de Córdoba recuerdan que han elaborado un informe sobre las agresiones a facultativos en Andalucía, con un análisis detallado de la situación en la provincia de Córdoba. "Un documento que demuestra, con datos y rigor, que la violencia contra los médicos es una realidad creciente, alarmante e infradeclarada", explican.

"Ir a trabajar no puede significar tener miedo, no debemos seguir normalizando lo inaceptable. Los médicos no pueden, ni deben, acudir a su consulta con miedo a ser insultados, amenazados o agredidos. La violencia no puede formar parte de nuestro trabajo", denuncian.