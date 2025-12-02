Un sello de calidad para empresas: el proyecto Doulos de Mujeres en Zona de Conflicto busca empleo digno

La ONGD Mujeres en Zona de Conflicto ha presentado en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto Doulos: Contra la explotación laboral y la trata, desarrollado durante 2025 en Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid, y que ha desarrollado un sello de calidad inspirado en las ideas de la responsabilidad social corporativa que se utilizan en otros sectores en el ámbito empresarial.

"La elaboración de una insignia de compromiso frente a la trata permite a cualquier actor especializado que quiera adherirse a la propuesta visibilizar su rechazo frente a una vulneración de Derechos Humanos tan amplia como es la trata de seres humanos", han explicado. En este sentido, la presidenta de la entidad, Mila Ramos, ha destacado la importancia de poner en marcha propuestas que involucren a empresa: "Para las mujeres, la recuperación de la autonomía y el control de la propia vida, la capacidad de planificar, la capacidad de reconstruir su vida, es básico".

Jornada de Mujeres en Zona de Conflicto. / CÓRDOBA

A continuación, se ha contado con la propietaria de K-Uñakas, Noemí González, una de las empresas firmantes y adheridas al proyecto Doulos, que ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas. Durante el desarrollo de la jornada, se ha puesto en valor la adhesión que once empresas han realizado durante 2025, destacando su apuesta por un empleo digno, de calidad y libre de explotación.

Proyecto Doulos

Con Doulos, proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la entidad busca contribuir a su erradicación de forma que el desarrollo del proyecto sea un instrumento de prevención y sensibilización en materia de trata de seres humanos y explotación a través de la intermediación laboral, con herramientas que se inspiran en la responsabilidad social corporativa.

Este proyecto pretende involucrar tanto a los agentes clave (sindicatos, empresas, Administración Pública, mesas de empleo, empresas formativas, etc.) como a las propias mujeres que sufren la discriminación y que no son capaces de detectarla como tal, estos actores son fundamentales para involucrarse de manera activa en el sistema de prevención y erradicación de esta vulneración de Derechos Humanos.