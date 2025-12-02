Sadeco y Fundación Prode firman un convenio para impulsar la educación ambiental y la inclusión laboral

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) y la Fundación Prode han firmado un convenio de colaboración destinado a reforzar la educación ambiental en la ciudad y promover la autonomía e inserción laboral de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. El acuerdo, con una vigencia inicial de un año prorrogable, establece un marco de cooperación para desarrollar programas formativos, actividades divulgativas y acciones de sensibilización, según informa Sadeco en una nota de prensa.

La presidenta de la empresa municipal, Isabel Albás, ha destacado que este convenio “representa una oportunidad extraordinaria para avanzar en la educación ambiental en Córdoba y contribuir a que personas con discapacidad encuentren nuevas vías de autonomía y participación”, reforzando así el compromiso de la empresa municipal con un modelo de ciudad más inclusivo y sostenible.

Doble vocación, social y ambiental

El acuerdo se sustenta en una doble vocación, social y ambiental: por un lado, fortalece la labor de Sadeco en materia de concienciación y mejora de la higiene urbana; por otro, apoya la misión de Fundación Prode de promover la inclusión social, la formación y la participación activa de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Compromisos y acciones previstas

El documento recoge una serie de compromisos para maximizar el impacto de las iniciativas conjuntas. En este sentido, Fundación Prode orientará sus actuaciones hacia la difusión de información ambiental, la participación en iniciativas formativas y divulgativas, así como el impulso de actividades de sensibilización relacionadas con el reciclaje, las buenas prácticas y las campañas educativas.

Isabel Albás, presidenta de Sadeco, y Jesús García, director general de Fundación Prode, este martes en la firma del convenio entre ambas entidades. / CÓRDOBA

Además, la entidad colaborará con Sadeco para transmitir mensajes sobre la importancia de la separación y correcta gestión de residuos, y facilitará visitas formativas al Complejo Medioambiental de Córdoba para que los usuarios conozcan de primera mano los procesos de tratamiento y valorización.

El convenio contempla acciones de concienciación ciudadana

El convenio también contempla la realización de acciones de concienciación ciudadana, activables a petición de cualquiera de las partes, orientadas a promover hábitos responsables y una mayor implicación vecinal en la sostenibilidad urbana. Para su desarrollo, Sadeco aportará espacios, recursos materiales y apoyo técnico, así como iniciativas formativas vinculadas a su ámbito de actuación.

Por su parte, el director general de Fundación Prode, Jesús García, ha subrayado que el convenio supone “una oportunidad para que personas con discapacidad intelectual encuentren una ocupación con sentido, se sientan útiles y valoradas, y contribuyan activamente a la educación ambiental en Córdoba”. Asimismo, ha destacado que esta colaboración “refuerza la autoestima y el bienestar de quienes participen en la iniciativa”.

Con esta firma, Sadeco y Fundación Prode reafirman su compromiso con una Córdoba más sostenible, inclusiva y consciente del papel que desempeñan la educación, la participación social y el trabajo colaborativo en la construcción de un entorno urbano responsable y accesible.