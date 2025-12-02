El restaurante de Córdoba que presume de raciones gigantes: “La comida es de mucha cantidad”

Córdoba lleva tiempo dándole espacio a propuestas originales como la reciente inauguración de un local de patatas fritas artesanas, pero pocas llaman tanto la atención como Gigantus, un restaurante que ha decidido apostar sin rodeos por platos enormes y muy generosos. Su idea es sencilla: comer más y pagar menos.

Nada más entrar el cliente entiende de qué va la cosa. Hamburguesas gigantes, pizzas colosales y entrantes diseñados para compartir marcan la línea de una carta que se aleja del minimalismo para abrazar sin complejos el exceso en tamaño.

El restaurante insiste en que sus platos no solo son grandes. También son sabrosos y preparados con ingredientes de calidad. Su filosofía se sostiene en tres pilares: sabor, compromiso y experiencia divertida. Una mezcla que, sobre el papel, parece exagerada, pero que muchos clientes aseguran que se cumple sin trampas.

La carta combina lo que la marca llama “comida de proporciones colosales” con un ambiente pensado para que comer se convierta en una experiencia más entretenida.

Las opiniones: “Una experiencia de 10” y raciones que sorprenden

Aquí es donde Gigantus deja ver su verdadero impacto: las reseñas hablan de raciones generosas, trato amable y un servicio rápido en la mayoría de visitas. “Una experiencia de 10”, escribe un cliente que destaca el ambiente y la presentación de los platos. Otro asegura que fue recomendado y salió igual de convencido: “la comida es de mucha cantidad”.

Una familia que llegó sin reserva elogió la atención de la camarera que les atendió desde el primer momento. Otros mencionan la sensación de buen rollo, el espacio luminoso y la comodidad de poder aparcar prácticamente en la puerta. Incluso quienes puntualizan que el precio es “normal, acorde a las cantidades”.

Con esta combinación de tamaño, sabor y propuesta diferente, Gigantus ha logrado hacerse un hueco en la escena gastronómica de la ciudad. Su apuesta es directa y sin artificios: platos enormes, ambiente agradable y una experiencia pensada para salir satisfecho.