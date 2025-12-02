El PSOE insiste en extender la prohibición de viviendas de uso turístico a toda la ciudad de Córdoba

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha urgido al gobierno local del PP a que amplíe la moratoria de pisos turísticos a toda la capital más allá del centro histórico y a abordar una nueva ordenanza municipal sobre viviendas turísticas que venga a "organizar, regular y garantizar" la convivencia de estas estancias vacacionales con el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de Córdoba.

La concejala ha llamado la atención hoy en rueda de prensa de la "expansión descontrolada" de las viviendas y apartamentos turísticos que suponen ya "un problema que afecta directamente al acceso a la vivienda y a la convivencia" en los barrios. “Cada local o vivienda que pasa al uso turístico es un hogar menos para las familias, para nuestros jóvenes y para quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en la ciudad, una presión que está encareciendo los alquileres, expulsando a vecinos de toda la vida y deteriorando la convivencia en las comunidades, donde la rotación constante de visitantes dificulta la tranquilidad y la vida diaria”.

"No se trata de ir contra el turismo"

González ha aclarado que “no se trata de ir contra el turismo, sino de defender el derecho a una vivienda digna y proteger la identidad de nuestros barrios para que sigan siendo espacios vivos, habitados y con servicios pensados para quienes viven aquí todo el año, máxime al ver cada 15 días en Urbanismo cómo decenas de locales comerciales se convierten en viviendas y edificios de viviendas se destruyen para levantarse de nuevo como apartamentos turísticos”.

Las propuestas que el Grupo Municipal Socialista plantea para su ejecución inmediata es ampliar la moratoria de nuevas viviendas turísticas no sólo en centro, sino en toda la ciudad. “Encargar un nuevo estudio a finales del 2026 es demasiado tarde, tiene que ser inmediato, porque es el propio sector turístico el que alerta sobre los problemas que ya está generando”, ha agregado González.

Endurecimiento de los requisitos

Asimismo, pide una nueva ordenanza municipal de viviendas turísticas que incluya requisitos y rigor en las condiciones arquitectónicas, con entrada independiente, límites en edificios antiguos o sin ascensor; condiciones de convivencia reflejado en un plan de ruidos, residuos, aforo máximo por superficie y teléfono 24/7 del responsable; transparencia con placa identificativa visible con número de registro y teléfono para urgencias o quejas; y un potente régimen sancionador con multas crecientes y cierre por reincidencia.

“Mientras ayuntamientos socialistas de toda España aprueban moratorias, límites por barrio, inspecciones reales y ordenanzas completas, en Córdoba el alcalde Bellido sigue diciendo que no se puede hacer nada. Nosotros sí queremos actuar: proteger a los vecinos, equilibrar la ciudad y construir un modelo turístico que respete la vida en los barrios”, ha concluido González.