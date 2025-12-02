Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera edad

Nuevo paso para la residencia de mayores de Poniente Sur

Sale a información pública la cesión a una empresa privada, iniciativa que ya ha recibido las críticas de parte de la oposición y de vecinos

Parcela donde prevé levantarse la nueva residencia de mayores.

Parcela donde prevé levantarse la nueva residencia de mayores. / Víctor Castro

Córdoba

Prosiguen los trámites para la apertura de una nueva residencia privada de mayores, en este caso, en el barrio de Poniente Sur, muy cerca del Hospital Quirónsalud. Este martes salía a información pública la cesión de la parcela donde se ubicará el centro por parte de Urbanismo a Mayores, promotora de la iniciativa. El asunto ya ha pasado por consejo rector y ahora se somete a audiencia pública con la posibilidad de presentar reclamaciones durante un plazo de 20 días.

Según lo avanzado en la documentación de Urbanismo, la parcela donde se busca instalar este equipamiento sociosanitario se ubica entre las calles Concha Espina y Escritora Cecilia Bohl de Faber, y entre el citado hospital y los jardines que van en paralelo a la ronda. El terreno es propiedad municipal, y lo que busca Mayores es la cesión de dicha parcela por un plazo de 75 años. Se prevé la construcción de dos edificios independientes con dos residencias para personas mayores dependientes. En este caso, la idea es hacer un edificio para 180 residentes asistidos y otro para 60 residentes con deterioros cognitivos, cada uno con su entrada y con jardines independientes.

Críticas de la oposición

El PSOE ya mostró su disconformidad con la iniciativa y pidió que la parcela se destinara a viviendas para mayores y jóvenes. También vecinos de la zona han comentado a este periódico que prefieren un equipamiento público antes que una residencia privada.

