Las noticias que debes leer para empezar el día bien informado en Córdoba

La reanudación de todos los servicios del Castilla del Pino tras el incendio del parking; la apertura del centro comercial Palma Plaza y la instalación de placas en la Mezquita marcan la actualidad
Tras el susto ocurrido ayer por el incendio de una furgoneta en el parking subterráneo, que llevó al desalojo y a suspender las consultas, el centro de salud Castilla del Pino regresa hoy martes a la normalidad. Vuelven a sus instalaciones tanto las consultas ordinarias como las urgencias, tras pasar estas últimas, provisionalmente, al consultorio del Sector Sur. Los pacientes tendrán de nuevo todos sus servicios restablecidos. Es la noticia que abre el quiosco digital, que tiene otros dos asuntos especialmente relevantes. El primero, la fecha de apertura del Palma Plaza, un importante centro comercial con marcas como Aldi o Burger King que comenzará en breve su andadura en Palma del Río. Y, el segundo, la instalación de placas fotovoltaicas en las naves de la Mezquita para ayudar a familias sin recursos.
- El Castilla del Pino reanuda hoy sus servicios sanitarios tras el incendio que obligó a su desalojo
- Palma Plaza ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- El Cabildo instalará en sus naves placas fotovoltaicas cuya energía se destinará a familias sin recursos
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026: 25.000 kilos de caramelos, 155.000 bolsas de gusanitos y muchos balones
- Comienza el juicio por una violación grupal en Córdoba con la Fiscalía como única acusación
- Un belén con alma cordobesa: inaugurado el nacimiento de la Fundación Cajasol
- Estas son las partidas y el formato de las ayudas al alquiler, de emergencia y económico-familiares para 2026 en Córdoba
- Iniciados los trabajos para abrir un nuevo acceso a las Caballerizas Reales de Córdoba
- Estos son los nuevos ‘Soletes de Navidad’ de la Guía Repsol en Córdoba: ya hay 74 establecimientos distinguidos
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
Deportes
- El Coto Córdoba y Fundación Cajasol unen fuerzas hasta 2026
- El Córdoba CF mantiene su asignatura pendiente con los grandes
Cultura
- Entrevista | Mar Rodríguez Vacas, escritora: "Santa Helena tuvo el poder en sus manos y supo ejercerlo muy bien"
Andalucía
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada