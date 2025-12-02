Las noticias que debes leer para empezar el día bien informado en Córdoba

Tras el susto ocurrido ayer por el incendio de una furgoneta en el parking subterráneo, que llevó al desalojo y a suspender las consultas, el centro de salud Castilla del Pino regresa hoy martes a la normalidad. Vuelven a sus instalaciones tanto las consultas ordinarias como las urgencias, tras pasar estas últimas, provisionalmente, al consultorio del Sector Sur. Los pacientes tendrán de nuevo todos sus servicios restablecidos. Es la noticia que abre el quiosco digital, que tiene otros dos asuntos especialmente relevantes. El primero, la fecha de apertura del Palma Plaza, un importante centro comercial con marcas como Aldi o Burger King que comenzará en breve su andadura en Palma del Río. Y, el segundo, la instalación de placas fotovoltaicas en las naves de la Mezquita para ayudar a familias sin recursos.

Además, destacamos estas noticias:

Córdoba ciudad

Deportes

Cultura

Andalucía