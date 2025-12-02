Encendido del alumbrado de Navidad en Córdoba: medidas para las personas con discapacidad en Cruz Conde

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de una serie de medidas implantadas en el entorno del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde para mejorar el disfrute de las personas con discapacidad. En la inauguración del alumbrado, se ha reservado una zona específica para las personas con discapacidad y movilidad reducida que estará acotada con vallas y señalizada con banderolas y lonas. En ese espacio, ubicado como el año pasado junto al cruce con la calle Manuel de Sandoval, habrá control de acceso y se podrá acceder mediante la presentación de la tarjeta acreditativa emitida por el órgano competente.

Según fuentes de la Delegación de Inclusión, las personas contratadas para el montaje y control de la zona reservada de Cruz Conde para el encendido del alumbrado son personas con discapacidad, "con el objetivo de apoyar la plena inclusión tanto en la vida social como laboral de Córdoba".

Por otro lado, se ha instalado un bucle magnético que permanecerá activo del 2 de diciembre al 4 de enero para que puedan usarlo las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífonos o implante coclear.

Asimismo, pensando en las personas con trastorno del espectro autista, el espectáculo sonará con volumen reducido todos los días de 19 a 20 horas.

El encendido del alumbrado y la puesta en marcha del espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde está previsto para esta tarde a las 18.30 horas. Este año, India Martínez será la invitada encargada de encender el alumbrado navideño. Antes de eso, a las 17 horas, se abrirá el belén municipal en el Oratorio de San Felipe Neri. La 32 Muestra de Corales Cordobesas dará comienzo esta tarde, coincidiendo con el inicio de las actividades prenavideñas, en el Teatro Cómico Principal a las 20 horas, a cargo del Coro y Rondalla Azahara.