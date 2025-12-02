Fue un legendario escenario de tragedia y ahora es un hotel encantador en el centro de Córdoba

Uno de los rincones más icónicos del casco histórico de Córdoba, cargado de una leyenda que durante siglos ha estremecido a generaciones enteras, es hoy un alojamiento tranquilo y muy bien valorado por quienes deciden pasar la noche entre sus muros.

La Casa de las Cabezas, situada en la calle Cabezas, aparece en los planos como monumento histórico y muchos visitantes llegan atraídos por la historia que envuelve el edificio, una mezcla de tragedia medieval y belleza arquitectónica que no se encuentra todos los días.

La tragedia que marcó este lugar

La tradición señala que esta casa solariega estuvo ligada a uno de los episodios más crudos del Cantar de los Siete Infantes de Lara.

Según el relato aquí estuvo prisionero Gonzalo Gustioz, padre de los infantes. Y aquí mismo, en un momento que casi parece increíble que pueda haber ocurrido de verdad, habría recibido las cabezas de sus hijos presentadas en bandejas de plata.

Después esos restos fueron colgados en los siete arcos del callejón estrecho que discurre junto a la casa, un lugar que aún hoy conserva ese ambiente medio oscuro y lleno de simbolismo.

Durante décadas el edificio permaneció en mal estado y solo era un punto más en las rutas de leyendas de la ciudad. Más tarde se restauró y llegó a funcionar como casa museo, con horarios de visita y tarifas muy asequibles, tal y como recogían algunas publicaciones culturales. Pero ese periodo pasó y ahora su función es otra completamente distinta.

Lo que es hoy: un alojamiento que sorprende a sus huéspedes

Aunque muchos siguen llegando pensando que todavía se puede visitar como museo, lo cierto es que la Casa de las Cabezas es actualmente un alojamiento privado y no se permite la entrada al público general. Esa confusión aparece en algunas reseñas de quienes se ha encontrado la puerta cerrada y han tenido que conformarse con ver el exterior y leer la placa explicativa.

Las valoraciones de los huéspedes son, en general, muy entusiastas. Hay quien lo describe como una estancia “cordobesa diferente”, con un ambiente silencioso pese a estar en pleno centro y con todas las comodidades de un alojamiento moderno.

Otros hablan de la sorpresa al entrar por primera vez, impresionados por un patio precioso y por la sensación de estar en un lugar especial, casi como si la historia siguiera respirando entre columnas y muros restaurados.

Varias reseñas destacan también la limpieza, la amplitud de las habitaciones, el equipamiento y la amabilidad del personal. Una huésped contaba que incluso un trabajador encargado de la limpieza se ofreció a llevarle la maleta al salir, un detalle pequeño pero que al final deja huella cuando se viaja.

Hay comentarios que insisten en que la relación calidad-precio es muy buena, sobre todo para quienes buscan pasar varios días en un espacio tranquilo y con ese toque monumental que Córdoba consigue dar sin hacer demasiado ruido.