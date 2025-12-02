Transporte
La Junta plantea que el cercanías pare en todos los municipios entre Posadas y Villa del Río
El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este martes el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, un documento que define la estrategia de movilidad para los próximos años y cuyo objetivo principal es reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y aumentar la demanda de transporte público. Sobre esto último, y teniendo en cuenta que se trata de un plan con más de medio centenar de actuaciones, hay que destacar todo aquello relacionado con el transporte ferroviario.
Una de las principales iniciativas que se plantean es ampliar los servicios ferroviarios del corredor del Valle del Guadalquivir aumentando el número de paradas entre Posadas y Villa del Río (se trata de un corredor que forma parte de otro más amplio, el de la Vega del Guadalquivir y que conecta Villa del Río con Palma del Río). En este sentido, la Junta plantea solicitar al Gobierno central que en esa línea Posadas-Villa del Río el tren pare en todos los municipios por los que circule, es decir, en Almodóvar, VillafrancaEl CarpioPedro Abad y Montoro. Para Almódovar y Montoro el Ministerio de Transportes lleva trabajando ya un tiempo en la habilitación de sus apeaderos.
Nueva línea de cercanías para Córdoba capital
El plan, también en el ámbito ferroviario, habla de crear «una nueva línea alimentadora de cercanías» en Córdoba capital, cerca de la estación de El Higuerón y coordinada con la línea M-250 (del autobús del Consorcio). Esta nueva línea cubrirá los núcleos poblacionales de El Hornillo, El Jardinito, San Llorente y Torrehoria (los tres últimos sin servicios de transporte público).
Dentro de ese aumento de los servicios de trenes de cercanías también se aboga por reforzarlos haciendo aparcamientos disuasorios (donde dejar el coche para coger el tren) y adaptar los horarios de los autobuses a los de los trenes para potenciar su uso.
Favorecer los desplazamientos en bici
Sobre los autobuses metropolitanos, el plan también dibuja un aumento de las frecuencias de paso y una mayor cobertura. Además, se recoge la construcción de intercambiadores de transportes y la mejora de la red ciclista del área metropolitana para favorecer los desplazamientos en bicicletas.
Nuevas incorporaciones al Consorcio
Otra novedad es que con la aprobación del plan se integran cinco nuevos municipios al Consorcio de Transportes (Baena, Villa del Río, La Carlota, Almodóvar y Montoro) y se inicia el estudio para la incorporación de otros 19, divididos en dos fases. Montilla, La Rambla, Montalbán, Santaella, Hornachuelos, Adamuz, Bujalance, Fuentecarreteros, Espiel, Fuente Palmera, Palma del Río, Cañete de las Torres, Algallarín y Aguilar de la Frontera formarían parte de la primera fase y Fuente Obejuna, Puente Genil, Luque, Peñarroya-Pueblonuevo y Lucena de la segunda.
