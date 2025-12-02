Indicación Geográfica
La joyería cordobesa espera obtener su "denominación de origen protegida" antes de 2026
Técnicos de la Consejería de Industria de la Junta apuran los detalles el dossier antes de su presentación inminente
La joyería cordobesa apura los detalles del dosier que se presentará a la Unión Europea para obtener, después de años de reivindicación, la Indicación Geográfica Protegida (IGP): el equivalente a la denominación de origen protegida para alimentos y bebidas. Representantes del sector y técnicos de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía están ultimando los "flecos" del documento que se enviará de forma "inminente" a los organismos competentes con la idea de que pueda recibir su aprobación a finales de año o principios de 2026, según confirma a Diario CÓRDOBA el presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano.
De la mano del mismo despacho de abogados que consiguió la Denominación de Origen Montilla-Moriles y de los técnicos de la Junta, la joyería cordobesa lleva más de un año trabando en preparar un "documento sin aristas, de forma que no pueda echarse para atrás", asegura García-Escribano. El documento recoge las singularidades de la joyería cordobesa; entre otras, el peso-volumen, su tradición histórica o su calidad que exporta joyas a todo el mundo.
La IGP: un hito para el sector
Desarrollar y acelerar todo el procedimiento para que la joyería cordobesa obtenga el distintivo de Indicación Geográfica Protegida (IGP), para que la producción cordobesa se blinde frente a la competencia y tenga el reconocimiento de exclusividad en el exterior es una de las grandes apuestas del sector y también de las administraciones. "Sería un hito, ya que hasta ahora era muy reconocida, pero nunca ha llevado un sello de calidad como va a llevar con la IGP", valora el presidente de la Asociación Provincial.
La reivindicación ha contado con el apoyo "unánime" de todos los grupos políticos del Consistorio, así como del Parlamento andaluz y del Congreso de los Diputados, en pos de lograr la IGP, recalca García-Escribano.
Entrada en vigor
El último paso de la joyería cordobesa para conseguir la IGP se ha activado después de que este 1 de diciembre entrara en vigor la norma de la UE que completa el sistema de las indicaciones geográficas, al incluir los productos artesanales e industriales en su ámbito de protección. Hasta ahora, ésta estaba reservada a los productos agrícolas, alimenticios, vinícolas y bebidas espirituosas.
Dicho reglamento incorpora una ventana a la protección de productos tan emblemáticos como el calzado de Elche o los cuchillos de Albacete, que ya pueden ser registrados para su protección. La solicitud se debe presentar, salvo determinadas excepciones, por una agrupación de productores.
