India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño

"Ya se siente la Navidad / Diciendo bajito que viene y se queda / Y esas cosquillitas que van / Trayendo a poquito la Nochebuena". Así empieza la canción de India Martínez Mi mejor regalo eres tú con la que se ha inaugurado esta tarde el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde en Córdoba. Si el año pasado fueron tres cuidadoras veteranas de patios las encargadas de apretar el botón, este año ha sido la artista cordobesa quien, emocionada, ha encendido la Navidad ante centenares de personas que han acudido al Centro para presenciar el momento.

"Buenas familia, ¿cómo está mi Córdoba?", han sido las primeras palabras de la cantante dirigiéndose al público presente y a las cámaras que han seguido el acontecimiento musical y navideño, "qué alegría, qué bonito está esto y cuánta ganas tenía de veros".

Según ha dicho, no dudó en decir que sí cuando el alcalde le ofreció la oportunidad de encender las luces de Navidad. "Me sumo a todo lo que ocurre en mi tierra y esta noche estamos aquí para celebrar el alumbrado juntos, gracias por el privilegio, os quiero mucho", ha asegurado encantada.

Con una sonrisa de oreja a oreja, enfundada en un abrigo de piel marrón y con un lazo blanco en el pelo, la artista ha acompañado al alcalde sobre el escenario en la cuenta atrás del encendido, tras lo cual ha sonado el tema esperado que ella a cantado al mismo tiempo que sonaba su voz en un improvisado playback de ella misma.

La ciudad repite la decoración ideada por Iluminaciones Ximénez que se estrenó el año pasado, pero con un repertorio musical renovado. La playlist de este año incluye los siguientes temas: Después de Mi mejor regalo eres tú de India Martínez, Happy Christmas de Celine Dione, Navidad, Navidad de Luis Miguel, Rockin around the Christmas tree de Miley Cyrus y Feliz Navidad de José Feliciano. Este año, la ciudad se tomará unas vacaciones del All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

India Martóinez (i) y José María Bellido (d) en la inauguración del alumbrado navideño en Córdoba, en Cruz Conde, este martes. / A. J. González

Más de 1,7 millones de luces

Este martes 2 de diciembre amaneció con nubes y chirimiri, pero eso no ha impedido que más de 1,7 millones de luces disfrazadas de motivos clásicos y tradicionales como lazos, campanas y estrellas se hayan encendido al unísono a las 18.30 horas en uno de los eventos más esperados de la Navidad. Un año más, el alumnado del Colegio Británico de Córdoba ha vuelto a amenizar el encuentro con sus villancicos.

Como otras ciudades andaluzas que ya han encendido sus luces navideñas, el Ayuntamiento de Córdoba ha adelantado la inauguración del alumbrado (en 2024, se encendió el 4 de diciembre) aunque aquí ha tenido lugar un martes, lo que hará que muchos cordobeses y turistas tengan que esperar al fin de semana para ver el espectáculo.

El alcalde ha estado acompañado por concejales de su partido como Lourdes Morales, Isabel Albás, Cintia Bustos, Miguel R. Madruga, Daniel García Ibarrola o Julián Urbano, y por representantes municipales de otros partidos como Antonio Hurtado e Isabel Bernal del PSOE y José Carlos Ruiz, de Hacemos Córdoba.