Qué hacer hoy en Córdoba martes 2 de diciembre de 2025

Navidad

Inauguración del alumbrado navideño

Las luces de Navidad se adelantan este año, y el alumbrado y el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde se encenderá oficialmente hoy, a las 18.30 horas, con más de un millón y medio de puntos de luz. El Ayuntamiento de Córdoba ha cambiado el diseño de las luces de Navidad optando por motivos más tradicionales como los lazos, campanas y estrellas.

CÓRDOBA. Calle Cruz Conde. 18.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Lúa y Ángela Sánchez, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso. Francisco de Toledo, s/n y Pasaje de la Candelaria Heredia. 17.00 horas.

Música

XXXIII Muestra de Corales Cordobesas

Comenzará la edición 2025 con la actuación de el Coro y Rondalla Azahara como muestra de la riqueza polifónica de Córdoba. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Casa árabe

Conferencia a cargo de René Otayek

Dentro del ciclo Aula Árabe Universitaria 7 René Otayek ofrecerá la conferencia Figuras y movimientos feministas en el Levante, siglos XIX-XX. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 18.00 horas.

Conferencia

‘Recuerdos e imágenes de Siria’

Antonio David Ruiz Ruso hablará sobre Recuerdos e imágenes de Siria. Presentará el evento Rafael Pinilla Melguizo. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.