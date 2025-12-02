El Hospital Reina Sofía presenta la identidad visual de su 50 aniversario que celebrará en 2026

El Hospital Universitario Reina Sofía ha presentado este martes la identidad visual (logotipo, lema e imagen institucional) diseñada por su 50º aniversario, una efeméride que conmemora medio siglo de excelencia en el ámbito asistencial, docente e investigador, así como en innovación sanitaria y compromiso social. Con la rueda de prensa se da el pistoletazo de salida de este aniversario, que acogerá más de 50 acciones durante los 12 meses de 2026.

La identidad visual que se ha dado a conocer esta mañana incorpora el número 50 y un corazón rojo integrado en el diseño, manteniendo los colores y la tipografía institucional del hospital. El lema elegido, 50 años cuidando de ti, será el hilo conductor del aniversario.

La imagen conmemorativa diseñada para este 50º aniversario se inspira y reinterpreta la obra artística que el pintor cordobés Antonio Povedano realizó para el 25º aniversario de este complejo sanitario celebrado en 2001. En ambas creaciones se integran referentes patrimoniales de Córdoba y elementos arquitectónicos del hospital, simbolizando la conexión entre la institución sanitaria y la ciudad que la acoge desde 1976.

En la imagen del 25º aniversario, Córdoba daba cobijo al hospital situándolo en el centro de la ciudad y ahora, 25 años después, la representación arquitectónica del complejo sanitario se sitúa en la parte superior de composición y parece abrazar a la ciudad en señal de madurez. En la nueva imagen conviven tradición e innovación y refuerza la idea de evolución manteniendo el arraigo territorial. Es una propuesta que tiene un fuerte acento cordobés y que tendrá amplia presencia en la ciudad durante el próximo año.

Punto de encuentro

Durante su intervención, el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha destacado que el próximo año “será un punto de encuentro entre pasado y futuro”, ya que el aniversario será “un reconocimiento al papel histórico del hospital y una proyección hacia los retos de la medicina del mañana”.

El delegado ha subrayado el impacto del hospital en Andalucía, situándolo como referente sanitario y reconociendo su liderazgo en cirugía robótica, trasplantes, terapias avanzadas y en numerosos procedimientos que sitúan a Córdoba en un lugar destacado en el campo de la biomedicina.

Por su parte, el director gerente, Francisco Triviño, ha ahondado en esta misma idea, ya que apunta que “celebrar este primer medio siglo de vida será una oportunidad para fortalecer vínculos con nuestra comunidad, reconocer trayectorias y construir futuro”.

Programación

El doctor Triviño ha señalado que la programación definitiva se presentará en febrero de 2026 y estará estructurada en cinco bloques temáticos: institucional, científico, social, cultural y deportivo. Ha adelantado que entre las acciones previstas se incluyen un acto institucional de calado; una gala homenaje a profesionales; una jornada científica de nivel liderada por Imibic; hermanamientos con otros hospitales coetáneos; exposiciones; conciertos; actividades para pacientes; diferentes certámenes; charlas educativas; eventos deportivos y un libro que repasará la historia del complejo sanitario, entre muchas otras propuestas.

El director gerente ha insistido en el enfoque colaborativo y participativo de esta conmemoración: “Nadie se va a quedar fuera. El aniversario se celebrará con todos los públicos que interactúan con nuestro hospital. Para ello, se han creado equipos de trabajo integrados por profesionales del hospital e investigadores de Imibic, asociaciones de pacientes, instituciones, proveedores e industria sanitaria, instituciones, empresas colaboradoras y tejido social y económico de Córdoba”. Finalmente, el doctor Triviño ha señalado que "este aniversario será una mirada agradecida al pasado, una celebración del presente y una declaración de intenciones para lo que vendrá. Queremos recuperar la memoria, honrar el pasado y sembrar futuro: por eso abrimos las puertas del hospital a la ciudad e invitamos a todas las personas a participar”.

Plan estratégico del aniversario

El plan estratégico del 50º aniversario, documento que sirve de hoja de ruta para la conmemoración de este cumpleaños, incluye entre sus objetivos incrementar la visibilidad del hospital, consolidar la marca Reina Sofía, fortalecer la participación del personal, reforzar el posicionamiento científico, docente y asistencial, impulsar la prevención sanitaria, promover la sostenibilidad y generar un legado histórico y también emocional.

La celebración reforzará los valores institucionales del hospital (compromiso social, innovación, trabajo en equipo, sostenibilidad, excelencia y humanidad), que han guiado la trayectoria del centro desde su apertura y seguirán definiendo su visión de futuro dentro del sistema sanitario público andaluz.

El acto ha contado con representantes de las distintas instituciones, como la delegación de Gobierno y de Salud y Consumo, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Córdoba, responsables sanitarios, profesionales y asociaciones. También ha intervenido el autor de la imagen conmemorativa del aniversario, José Vicente Romero, y un profesional jubilado, el doctor Francisco Pérez Jiménez, que aúna legado, excelencia, asistencia e investigación.

La planificación y desarrollo de acciones conmemorativas es habitual en efemérides significativas en el Hospital Universitario Reina Sofía, como ya sucedió en el 25º y 40º aniversario, cuando se organizaron actos científicos, culturales y sociales para rendir homenaje a pacientes, profesionales y ciudadanía. Este 50º aniversario representa un hito especial por brindar la posibilidad de repasar medio siglo de vida plagado de logros sanitarios para la sanidad pública de Andalucía.