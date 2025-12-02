Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 3 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Jose Francisco Granados Romera
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Juana Córdoba Porras
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Francisco Marín Ramírez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Carmelo Salas Fernández
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisco Javier Moyano Esquisoain
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Nicolasa Ramos Jiménez
La inhumación está prevista a las 13.15 horas en el cementerio de San Rafael.
