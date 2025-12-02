Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 3 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Jose Francisco Granados Romera

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Juana Córdoba Porras

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisco Marín Ramírez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmelo Salas Fernández

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco Javier Moyano Esquisoain

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Nicolasa Ramos Jiménez

La inhumación está prevista a las 13.15 horas en el cementerio de San Rafael.

