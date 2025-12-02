Fallece Íñigo Laquidáin, exsubdelegado de Defensa en Córdoba

Íñigo Laquidáin Hergueta, exsubdelegado de Defensa en Córdoba, ha fallecido este lunes en su domicilio en Madrid a los 62 años de edad.

Seis años al frente de la subdelegación

El coronel Laquidáin asumió el cargo de representación de Defensa en la provincia en 2017, sustituyendo a Nicolás de Bari Millán. Se despidió de Córdoba en 2023, después de seis años al frente de la subdelegación.

Previamente, pasó por el Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón.