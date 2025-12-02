Obituario
Fallece Íñigo Laquidáin, exsubdelegado de Defensa en Córdoba
Estuvo al frente de la subdelegación de 2017 a 2023, tras pasar por el Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón
Íñigo Laquidáin Hergueta, exsubdelegado de Defensa en Córdoba, ha fallecido este lunes en su domicilio en Madrid a los 62 años de edad.
Seis años al frente de la subdelegación
El coronel Laquidáin asumió el cargo de representación de Defensa en la provincia en 2017, sustituyendo a Nicolás de Bari Millán. Se despidió de Córdoba en 2023, después de seis años al frente de la subdelegación.
Previamente, pasó por el Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón.
