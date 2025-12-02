Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Fallece Íñigo Laquidáin, exsubdelegado de Defensa en Córdoba

Estuvo al frente de la subdelegación de 2017 a 2023, tras pasar por el Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón

El coronel Íñigo Laquidáin, durante los actos de despedida en Córdoba, en el año 2023.

El coronel Íñigo Laquidáin, durante los actos de despedida en Córdoba, en el año 2023. / Óscar Barrionuevo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Íñigo Laquidáin Hergueta, exsubdelegado de Defensa en Córdoba, ha fallecido este lunes en su domicilio en Madrid a los 62 años de edad.

Seis años al frente de la subdelegación

El coronel Laquidáin asumió el cargo de representación de Defensa en la provincia en 2017, sustituyendo a Nicolás de Bari Millán. Se despidió de Córdoba en 2023, después de seis años al frente de la subdelegación.

Previamente, pasó por el Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón.

TEMAS

Las noticias que debes leer para empezar el día bien informado en Córdoba

