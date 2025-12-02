Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una empresa pide permiso para abrir un minigolf en pleno centro de Córdoba

El local contará también con servicio de cafetería

Imagen de archivo de la plaza Aladreros, cuando fue reformada. / CHENCHO MARTÍNEZ

Noelia Santos

Córdoba

Abrir un minigolf en pleno centro de Córdoba. Ese es el objetivo de una empresa que ha solicitado el permiso pertinente, según aparece este martes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba. Al Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha llegado una solicitud para abrir un local de ocio en el centro con una actividad que, de momento, no existe en este barrio de la ciudad.

En concreto, la empresa, que tiene por nombre Minigolf Córdoba S. L., ha pedido la calificación ambiental (paso previo a la licencia) para la citada actividad, que contaría con bar-cafetería, pero sin música y sin cocina.

¿Dónde se ubicará el minigolf?

La ubicación elegida por la empresa es la plaza Aladreros, situada entre el Paseo de la Victoria y la calle Concepción. Se trata de un local sin uso, el número 2, donde la empresa quiere abrir un minigolf, que según la definición de la Real Academia Española (RAE) es un “juego parecido al golf que se practica en un campo de dimensiones muy reducidas con obstáculos artificiales”.

Más asuntos

El tablón de anuncios recoge, por otro lado, la aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la parcelación de El Alamillo, que ya pasó por Gerencia de Urbanismo este verano. Se trata de un hito importante, pues tener el plan de reparcelación aprobado supone para los propietarios poder inscribir sus parcelas en el Registro de la Propiedad, lo que les hace ser plenamente legales.

TEMAS

