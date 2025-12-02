Empleo público en el Ayuntamiento de Córdoba: abierta la convocatoria para trabajadores sociales, técnicos de gestión y administrativos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la apertura de la convocatoria para optar a una de las 15 plazas de trabajador social en el Ayuntamiento de Córdoba. Además, se activan otros dos procesos selectivos para el Consistorio de la capital, para técnico de gestión y para administrativo, pero en este caso de promoción interna.

15 plazas de trabajador social por oposición y turno libre

En el caso de las 15 plazas de trabajador social, pertenecen a la escala de administración especial, subescala técnica y clase media y se accede mediante sistema de oposición, en turno libre. Una vez publicado en el BOE, se abre un periodo de 20 días hábiles para presentar las solicitudes. Estas 15 plazas se reparten entre las ocho de la oferta de empleo público de 2021 y las siete de la de 2023.

En cuanto a los requisitos, hay que tener nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de trabajador social y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas. Como requisitos académicos, hay que tener el título de diplomado o graduado en Trabajo Social.

Plazas de técnico y administrativo

El BOE publica también otras dos convocatorias para el Ayuntamiento de Córdoba. La más numerosa es la de 20 plazas de administrativo pertenecientes a la escala de administración general, subescala administrativa, y en este caso el sistema de acceso es mediante concurso-oposición, en turno de promoción interna. Ocurre lo mismo con otras ocho plazas de técnico de gestión.