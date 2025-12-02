Emacsa inicia las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas de Córdoba

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha iniciado las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas, un enclave emblemático situado junto a la Muralla del Marrubial y conformado por cuatro fuentes enlazadas mediante canaletas. Según explicó el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, el diseño original de los años 90 presenta “pérdidas continuas por evaporación, reboses y filtraciones”, por lo que esta intervención permitirá optimizar el uso del agua y avanzar hacia un modelo más sostenible en la gestión del recurso.

La actuación transformará la fuente circular superior en un estanque naturalizado, incorporando especies vegetales acuáticas que reducirán la evaporación, aportarán biodiversidad y contribuirán a embellecer el entorno. Por su parte, la fuente rectangular central pasará a estar dividida en tres vasos independientes, cada uno con su propia bomba y chorro, lo que facilitará las labores de mantenimiento y disminuirá el consumo de agua, informa Emacsa en una nota de prensa.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, visita el inicio de las obras en las fuentes del Jardín de los Poetas. / CÓRDOBA

Un aljibe acumulará agua en la fuente semicircular

El nuevo sistema se completará con la creación de un aljibe de acumulación en la fuente semicircular, encargado de reaprovechar el agua que desciende por las canaletas para el riego de las zonas verdes y el relleno del estanque superior, estableciendo así un circuito cerrado con pérdidas mínimas. Este rediseño permitirá una integración paisajística notable y convertirá el parque en un pequeño ecosistema urbano que fomentará la presencia de naturaleza y la concienciación ambiental entre los vecinos.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, visita el inicio de las obras en las fuentes del Jardín de los Poetas. / CÓRDOBA

“Queremos que el agua que vemos y disfrutamos en nuestros parques sea también ejemplo de responsabilidad. Este proyecto demuestra que sostenibilidad y belleza pueden y deben ir de la mano”, ha señalado García-Ibarrola.

Estrategia de Emacsa en varios puntos de Córdoba

La iniciativa forma parte de una estrategia municipal más amplia para naturalizar distintos puntos de la ciudad. Entre las próximas actuaciones destacan la transformación de la fuente de los Jardines de Sagunto en un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) para aprovechar el agua de lluvia y aumentar la masa vegetal, y la renovación de la fuente de la Plaza del Escritor Peña Aguayo, que será sustituida por un conjunto de tres pirámides con agua deslizándose por sus caras e integración vegetal.