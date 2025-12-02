Cruz Roja quiere ‘colarse’ en las comidas de empresa para ayudar a miles de personas vulnerables en Córdoba

Las comidas de empresa que en estos días se multiplican para celebrar las fiestas pueden contar este año en Córdoba con un invitado más que nadie esperaba: Cruz Roja, que tiene la intención de 'colarse' en muchas de ellas con un fin solidario, ayudar a miles de familias y personas de toda Córdoba que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que no pueden cubrir las necesidades básicas.

Así, la organización humanitaria está animando a empresas cordobesas y a su personal a que reserven algunos huecos en sus mesas y que la cuantía de esos menús se done a esta iniciativa. Cruz Roja entregará unos carteles, para que el resto de comensales sepan que el plato de más irá destinado a ayudar a quienes más lo necesitan. El objetivo no es que alguien se siente en la mesa, pero sí estar muy presente para que la celebración tenga un propósito de compromiso social, con el mensaje: "Este plato se llena de solidaridad”.

La iniciativa se enmarca en la campaña Básicos para construir vidas, que no es sino un llamamiento a la sociedad, para prestar ayuda a las personas que atraviesan situaciones de emergencia social, garantizando que se cubren necesidades esenciales como la alimentación, el pago de suministros, la entrega de artículos de higiene y sanitarios; un apoyo básico, a partir del cual se pueda intervenir con estas personas de manera integral.

En la provincia de Córdoba, Cruz Roja atendió el pasado año a más de 5.300 personas en situación de extrema vulnerabilidad, a las que entregó este tipo de ayudas urgentes. Además, la entidad desarrolla otros proyectos de inclusión, empleo, salud o educación en los que participaron más de 25.000 personas para mejorar la calidad de sus vidas y garantizar sus derechos con dignidad.

“Cuando un hogar no puede calentar su casa o encender la luz, los más pequeños ven interrumpido su aprendizaje y su bienestar. Por eso, con esta campaña queremos ofrecer el apoyo necesario para que estas familias no solo salgan adelante, sino que también puedan construir nuevas vidas llenas de esperanza”, explica Isabel Linares, responsable provincial de Captación de fondos de Cruz Roja, quien anima a que “estas fechas sean un tiempo para compartir, cuidar y construir un futuro más justo para todas las personas”.