NAVIDAD EN CÓRDOBA

Estos son los aspirantes a ser el Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Córdoba

El sorteo será el 11 de diciembre en el salón de plenos de Capitulares

La Cabalgata de Reyes recorre las calles de Córdoba

La Cabalgata de Reyes recorre las calles de Córdoba / MANUEL MURILLO

María Roso

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el listado definitivo de admitidos y excluidos para encarnar al rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba el próximo 5 de enero. En total, el nombre de 336 cordobeses y cordobesas entrará en el bombo del sorteo que se celebrará el próximo 11 de diciembre en el salón de plenos de Capitulares.

Este año, el Consistorio cordobés ha propiciado un “baile de coronas” para el evento más esperado por los niños cordobeses, y es que por primera vez habrá un sorteo popular para encarnar al rey Gaspar y no a Melchor, como se venía haciendo hasta la fecha.

El año pasado, el Ayuntamiento de Córdoba ya cambió la tradición de que fueran las Peñas Cordobesas las que eligieran al Rey Baltasar. Desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares han justificado como “un simple cambio”, que ahora el sorteo popular escoja a Gaspar, mientras que la Federación de Peñas Cordobesas será la encargada de elegir este año al rey Melchor.

El rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba de 2025.

El rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba de 2025. / MANUEL MURILLO

Sorteo del rey Gaspar

Como es tradicional, el sorteo para la elección popular del Rey Mago de la Cabalgata de Reyes de Córdoba tendrá lugar en el salón de plenos de Capitulares en un evento abierto al público y en el que podrán estar presentes los aspirantes a la corona. Tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 21.00 horas.

Puedes consultar el listado definitivo de admitidos y excluidos aquí.

