Hacemos Córdoba llama a apoyar el comercio de barrio y denuncia la "falta de compromiso" del Ayuntamiento

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha animado a la ciudadanía a realizar sus compras en el comercio de barrio en estas semanas previas a las fiestas de diciembre y enero, una época “clave” para pequeñas y medianas empresas que “dan vida a los barrios de la ciudad”. La coalición recuerda que “son estos negocios, gestionados por vecinos y vecinas, los que dinamizan la actividad económica, generan empleo de calidad y forman parte esencial del tejido social y asociativo de Córdoba”.

Desde el grupo municipal se ha señalado que “el comercio de cercanía no solo ofrece un trato directo y de confianza, sino que sostiene la vida cotidiana de los barrios, manteniendo abiertas sus calles y contribuyendo al desarrollo social y económico de la ciudad”. Por ello, consideran “fundamental” que la ciudadanía piense en quienes cada día levantan la persiana de sus negocios y que dependen del apoyo vecinal para seguir adelante en un contexto cada vez más competitivo.

Hacemos Córdoba ha subrayado que el Ayuntamiento "debería estar promoviendo e incentivando activamente la compra en el comercio local en estas fechas, mediante campañas públicas y herramientas como bonos o programas de apoyo directo que estimulen el consumo de proximidad". Y lamentan que “no se haya apostado decididamente por los centros comerciales abiertos de los diferentes barrios, donde año tras año la decoración navideña sigue siendo claramente desigual respecto al centro de la ciudad, evidenciando una vez más que las políticas del PP siguen dejando a los barrios en desventaja”.

La coalición recuerda que “fortalecer el comercio de barrio implica una visión global de ciudad que el actual gobierno municipal no ha demostrado”. Además, consideran “una oportunidad perdida” que, pese al impacto que estas fechas tienen para el sector, "no exista" una estrategia municipal que priorice la "igualdad" entre barrios y el "apoyo real" a quienes generan economía local.

Hacemos Córdoba ha querido trasladar también su “apoyo y solidaridad” a los trabajadores de las grandes superficies, que “siguen acumulando festivos y fines de semana laborales debido a las políticas del Partido Popular”.

La ampliación de la zona de gran afluencia turística "obligó a abrir más días sin aumentar las plantillas", un problema que “se mantiene ante la incapacidad del alcalde de plantarse ante la Junta de Andalucía y defender los derechos laborales en Córdoba”. La coalición denuncia que José María Bellido ha “incumplido el compromiso adquirido por todos los agentes sociales y económicos sobre los periodos de apertura, convirtiéndose en una simple marioneta de los intereses del gobierno andaluz”.

Desde Hacemos Córdoba se insiste en que el alcalde debe actuar “de una vez y revertir una situación que perjudica tanto a los trabajadores como a sus familias, recuperando un equilibrio que garantice la conciliación y el respeto a los derechos laborales”. En estas fechas, la coalición reafirma su “compromiso” con el comercio de barrio, con los pequeños y medianos negocios y con las personas trabajadoras que “sostienen el día a día de la ciudad, defendiendo un modelo de Córdoba que no deje a ninguna zona atrás y que apueste por una economía local viva, justa y equilibrada”.