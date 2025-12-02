Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución

El puente de la Constitución en Córdoba tendrá este año una duración de tres días, al caer el 6 de diciembre, Día de la Constitución, en sábado; y el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Desde el punto de vista comercial, y con permiso del Black Friday, este puente festivo marca el inicio oficial de la campaña de Navidad, que a lo largo del mes de diciembre concentra la mayoría de festivos con apertura de comercios autorizada.

En el caso del puente festivo, está autorizada la apertura comercial el 6 y 8 de diciembre. En Córdoba, además, la zona centro de la capital es considerada por la Junta de Andalucía como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean.

Teniendo esto en cuenta, estos son los centros comerciales y supermercados que abren sus puertas en estos días festivos. La mayoría abrirá el 6 y 9 de diciembre, mientras que todos permanecen cerrados el domingo 7 de diciembre.

Horario de los centros comerciales

Estos son los centros comerciales de Córdoba que abren en festivo con los siguientes horarios:

Centro Comercial El Arcángel. Abrirá sus puertas en los festivos del 6 y 8 de diciembre, con horario de apertura habitual de la zona comercial de 10.00 a 22.00 horas y del supermercado desde las 10.00 a las 21.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. Abre el 6 y 8 de diciembre. El hipermercado Carrefour abre de 10.00 a 22.00 horas y la zona comercial de 10.00 a 22.00 horas.

CC La Sierra. / Archivo / CÓRDOBA

Patios de Azahara. El centro comercial abre en su horario habitual de 10.00 a 22.00 horas los días 6 y 8 de diciembre.

Centro Comercial Zoco. Sus tiendas y el supermercado Deza permanecen abren en la jornada del 6 de diciembre en su horario habitual, mientras que el 8 de diciembre, el supermercado abrirá con horario reducido de 9.30 a 15.00 horas. El ocio y la restauración tiene horario de 12.00 a 00.00 horas.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren en horario habitual de 10.00 a 22.00 horas, el 6 y 8 de diciembre.

Horario de los supermercados

Habrá disponibilidad para acudir a algunos supermercados los festivos de la Constitución y la Inmaculada, aunque algunos adaptan sus horarios al festivo:

Mercadona. Los supermercados de Mercadona abren sus puertas en horario normal el 6 de diciembre y cierran el 8 de diciembre.

Supermercados Deza. Abren en su horario habitual el sábado 6 de diciembre y con horario reducido de mañana el 8 de diciembre. Los detalles aquí.

Supermercados Piedra. Sus supermercados abren el 6 y 8 de diciembre con horario reducido de mañana de 9.30 a 14.30 horas.

Cash Más Ahorro. Abre los dos festivos con horario reducido de mañana de 9.30 a 14.30 horas.

Proxi. Abren en su horario normal los 365 días al año de 8.15 a 22.00 horas.

Optima. Abren en su horario normal 365 días al año de 8.15 a 22.00 horas.

Clientes en un supermercado. / A. J. GONZÁLEZ

Lidl. Sus establecimientos abren de 9.00 a 21.30 horas.

Aldi. Apertura de sus establecimientos de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Los hipermercados abren con horario de 10.00 a 22.00 horas. Y los Carrefour Express abren con horario de 9.00 a 22.00 horas, o de 10.00 a 22.00, dependiendo del centro. Consulta detalles aquí.

Supermercados Día. La mayoría de sus tiendas abren en horario habitual. Puedes consultar los detalles aquí.

Alcoop. Los supermercados de esta cadena abren el sábado 6 de diciembre de 9.00 a 15.00 horas y permanecerán cerrados el festivo del 8 de diciembre.