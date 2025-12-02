Córdoba vive una Navidad XXL: espectáculo de luz, drones, zambombas, Patios y más de 400 planes para las fiestas

Córdoba vivirá este año una Navidad por todo lo alto con una programación especial que abarca más de 400 actividades, la mayoría organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba, para todos los gustos y todos los públicos. El encendido del alumbrado navideño marcará el inicio oficial de unas fiestas que culminarán el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes.

Entre los principales atractivos cabe destacar los espectáculos de luz con el show de Cruz Conde, el mapping navideño en la Plaza de la Corredera y el espectáculo de drones en la Calahorra.

Tampoco faltarán a la cita los Patios de Córdoba que se visten de Navidad con diez rutas en los fines de semana de diciembre, decorados para la ocasión y con el hilo musical de villancicos flamencos, coros y un Cascanueces electrónico como principal novedad.

La música seguirá sonando con la XXXIII Muestra de Corales, los pasacalles de coros, las zambombas flamencas, Cantarillo y conciertos especiales como Tiempo de Paz, Niña Pastori, Raíces del Pueblo o el góspel navideño.

Y todo ello sin olvidar a los pequeños de la casa, los verdaderos protagonistas de estas fiestas, que podrán disfrutar de Chiquilandia, rutas de belenes, teatro, musicales, fiesta de Fin de Año Infantil, del Cartero Real y de la visita de los Reyes Magos.

Estas son las principales propuestas de la Navidad en Córdoba.

Lluvia de estrellas en Cruz Conde

Las luces de Navidad es uno de los principales atractivos de la fiesta y en Córdoba se apuesta por un festín de luz y sonido que incluye el alumbrado de sus calles y un espectáculo en una de las vías principales del centro de la ciudad.

Encendido del alumbrado navideño

El martes 2 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño de Córdoba, con la calle Cruz Conde como punto neurálgico.

El encendido de las luces de Navidad corre este año a cargo de la cantante cordobesa India Martínez, e irá acompañado del primer pase del espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde.

Espectáculo de luz y sonido

Entre los principales atractivos del alumbrado de Córdoba, el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde se mantiene como referente de las fiestas desde que se estrenara en 2019.

Este año, se mantiene el diseño del show Lluvia de estrellas, estrenado en 2024, y que incorpora los árboles de esta popular y céntrica vía como elemento decorativo.

La instalación cuenta con una estructura de 21 pórticos para formar el túnel con pilares de 12 metros de altura y 5,5 de anchura que generan ese efecto de cielo estrellado. El montaje completo tiene 487.000 puntos led de bajo consumo, de los que 49.680 se instalarán en los magnolios de la calle, además de 100 estrellas suspendidas en el túnel que conservarán ese efecto luminoso de día.

Cinco pases diarios de la Lluvia de estrellas

El espectáculo de Cruz Conde constará de cinco pases musicales diarios, tres de ellos contarán con sonido reducido para que las personas con espectro autista puedan disfrutar. Además, dispondrá de un bucle magnético para que las personas sordas o que necesiten audífonos también puedan ser partícipes. Los horarios son los siguientes:

18:30 horas

19:00 horas

19:30 horas

20:00 horas

20:30 horas

El único día en que variará este horario es el día de la inauguración, con pases a las 19.30, 20.00 y 20.30 horas.

Video mapping y drones

Un video mapping en La Corredera se sumarán al espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde como platos fuertes de las luces navideñas del programa de Navidad del Ayuntamiento de Córdoba

El video mapping ‘La Luz de la Navidad’ se podrá contemplar los días 19, 20 y 21 de diciembre en la plaza de la Corredera, con pases a las 19.00, 19.30 y 20.00 horas.

Las actividades navideñas, protagonistas del sábado en Córdoba / Manuel Murillo

Y más luces navideñas con el espectáculo de drones que recreará un cuento de Navidad en el entorno de La Calahorra el sábado 13 de diciembre, a las 19.00 y 20.00 horas.

Los espectáculos de luz y sonido se completan con el show ‘Villanas pero navideñas’, que tendrá lugar el 27 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Plaza de España.

Los Patios de Córdoba en Navidad

Los Patios en Navidad son fieles a su cita con las fiestas del 5 al 28 de diciembre, con la apertura de 42 recintos en días señalados dentro de diez rutas fijadas, que estarán amenizadas con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros, zambombas y el espectáculo de Cascanueces electrónico.

Los días de apertura son el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre; en horario de 17.00 a 21.00 horas, con actuaciones flamencas y de música navideña.

Patios participantes de la Ruta de Navidad 2025. / CÓRDOBA

Ruta de belenes

Córdoba se llena de belenes por Navidad, con el Concurso de Belenes de Cajasur como referencia. La cita cumple su 44º edición, y a la espera de los detalles de esta convocatoria, sí se sabe que podrán contemplarse desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero.

Junto a la muestra belenista, destaca también el Belén Municipal instalado en el Oratorio San Felipe Neri, y que puede visitarse desde el 2 de diciembre hasta el 5 de enero; y el Belén de la Fundación Cajasol, en colaboración con la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, y que bajo el título Rincones de Córdoba, muestra algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en un recorrido costumbrista lleno de detalles y artesanía.

Corales, zambombas y cantarillo

La Navidad en Córdoba tiene banda sonora propia con los villancicos flamencos, la zambomba, cantarillo y los coros.

Entre las citas destacadas está la XXXIII Muestra de Corales Cordobesas, que tendrá lugar en el Teatro Cómico Principal los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 diciembre.

El ciclo musical Cantarillo llenará espacios de Córdoba de música navideña, con actuaciones en iglesia de San Andrés (4 de diciembre), iglesia de Santa Victoria (5 de diciembre), iglesia de la Merced (11 de diciembre), Conservatorio Superior de Música (12 de diciembre) e iglesia de la Compañía (13 de diciembre).

Además, los coros llenarán las calles del centro de la ciudad con pasacalles y actuaciones del 9 al 21 de diciembre, en horario de tarde.

Navidad flamenca

La zambomba flamenca es la otra protagonista de la música en Córdoba esta navidad. Habrá actuaciones de zambombas, coros y campanilleros en la Puerta del Puente el 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 diciembre.

Las zambombas flamencas y populares estarán también presentes en los Patios de Córdoba los fines de semana, en Camino de los Sastres (13 de diciembre), la plaza de Electromecánicas (20 de diciembre) y Ciudad de los Niños y las Niñas (20 de diciembre).

Coros y zambombas por las calles de Córdoba en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

Y habrá espectáculos especiales de navidad flamenca en el cine Fuenseca con la ‘Zambomba navideña El Puerto y Jerez’, que el sábado 13 de diciembre, a las 14.00 horas, reunirá a Capullo de Jerez, Sopa y su gente y Negro Cherokee.

En la Casa de las Campanas, el recital ‘Raíces del Pueblo’, los días 5, 6, 7, 8, 13 y 14 diciembre. Y en la Plaza de Capuchinos, el espectáculo ‘Entre faroles y zambombas’ el 13 y 14 de diciembre.

Niña Pastori, la Orquesta y otros conciertos especiales

Además de la programación musical que llenará las calles, hay conciertos especiales por Navidad, entre los que figuran el concierto pre-navideño en Poniente Sur (3 de diciembre) o el concierto de góspel junto a La Calahorra el 25 de diciembre.

Además, la Orquesta de Córdoba ofrece un concierto navideño dentro de su programa de abono titulado ‘Tiempo de paz’ los días 18 y 19 de diciembre, y no faltará al tradicional concierto de Año Nuevo los días 1 y 2 de enero.

Y uno de los platos fuertes llegará el 29 de diciembre en el Gran Teatro con el concierto ‘Navidad con Niña Pastori’, que ya tiene las entradas agotadas.

Niña Pastori, en una imagen de archivo. / Fran Santiago & Carlos Álvarez/Getty Images para La Academia Latina de la Grabación

Las propuestas de la agenda de conciertos se completa con el musical ‘De nuevo es Navidad’, en el Teatro Góngora el 9 diciembre; y el recital ‘Así canta Jerez en Navidad’, en el Teatro de la Axerquía el 20 diciembre.

Más de 100 planes para niños en Navidad

La programación de Navidad en Córdoba cuenta con más de un centenar de propuestas pensadas especialmente para niños. Los pequeños de la casa podrán disfrutar de talleres navideños, funciones teatrales, espectáculos de magia, musicales y funciones temáticas navideñas prácticamente a diaria, gracias a las actividades que se desarrollarán en los centros cívicos, el Centro de Educación Ambiental o Chiquilandia, entre otros espacios.

Tiovivo instalado en Las Tendillas. / Manuel Murillo

Además, el Cine Fuenseca, el Palacio de Orive y la Puerta del Puente acogerán actuaciones especiales, desde cuentacuentos y shows circenses hasta musicales familiares y galas de magia. Las actividades se completan con las Rutas de Belenes en bicicleta, los campamentos navideños del Zoo, jornadas deportivas en la Ciudad de los Niños y animación infantil en múltiples plazas.

Actividades en el Palacio de Viana

Por su parte, la Fundación Kutxabank ha organizado un variado programa cultural, Viana en Navidad, que incluirá actividades infantiles, conciertos, un belén y el ‘Árbol de los Deseos’. Y todo ello en los escenarios especiales que constituyen el Palacio de Viana y el Teatro Avanti de Córdoba.

Mercados navideños

Los mercadillos navideños no faltarán a su cita con la Navidad en Córdoba. El tradicional de Las Tendillas permanecerá instalado hasta los primeros días de las fiestas, y la carpa de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), estará en el Paseo de la Victoria desde el 29 de noviembre al 6 de enero.

Carpa Navideña de Comacor / MANUEL MURILLO

La Navidad en los barrios...

La Viñuela, Ciudad Jardín y Santa Rosa concentrarán la mayoría de las actividades navideñas en los barrios de Córdoba. Los tres contarán, por ejemplo, con su propia cabalgata de Reyes Magos. Un año más, las asociaciones vecinales y de comerciantes de estos distritos ciudad se pondrán manos a la obra para que el espíritu navideño llegue a sus calles y repercuta en el comercio local. No solo con las cabalgatas, también con chocolatadas, sorteos y actividades infantiles.

... y en las barriadas de Córdoba

Las barriadas de Córdoba se prepararán para celebrar la Navidad con una agenda repleta de actividades pensadas para todos los públicos, y especialmente para los más pequeños. Desde el 28 de noviembre al 8 de enero, el espíritu festivo llenará las barriadas de Santa Cruz, Alcolea, Cerro Muriano, El Higuerón, Trassierra, Villarrubia, Veredón y las barriadas de Los Ángeles con talleres, teatro, zambombas, mercadillos y cabalgatas.

Fiesta de Fin de Año

El día de Nochevieja, el 31 de diciembre, cita con la fiesta de Fin de Año en la plaza de las Tendillas, que tendrá dos momentos de diversión, el primero para los niños en horario de mañana, a partir de las 10.00 horas, con todo tipo de actividades y campanadas infantiles con chucherías y una fiesta de despedida. Por la noche, la fiesta dará comienzo a las 22.00 horas.

Cartero Real

El Cartero Real recorrerá las calles de Córdoba el 3 de enero para recoger las misivas de los niños a sus Majestades de Oriente. El recorrido será desde las Tendillas, Capitulares, San Pablo, Realejo y Padres de Gracia.

También estará presente ese día en Trassierra y el Zoológico. Además del 20 de diciembre en Santa Cruz y el 26 de diciembre en Trassierra.

Cabalgata de los Reyes Magos en la edición de 2025. / MANUEL MURILLO

Cabalgata de los Reyes Magos

La programación de Navidad de Córdoba concluirá el 5 de enero de 2025 con la gran Cabalgata de los Reyes Magos. A la espera de la presentación de la edición de este año, se prevé un recorrido similar al del año pasado, partiendo de la plaza de Santa Teresa a las 17.00 horas, desde donde saldrán las reales carrozas de los tres Reyes Magos con toda su comitiva por la Avda. De Cádiz, Puente de San Rafael, Avda. del Corregidor, Avda. Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Avda. De los Molinos, finalizando el cortejo a las 21.30 horas en Avda. de las Ollerías.

A estas se suman las cabalgatas en los barrios de La Viñuela, Ciudad Jardín y Santa Rosa, que darán comienzo coincidiendo con el final de la oficial. Y las de las barriadas:

Higuerón — 15.30 horas

Villarrubia — 16.00 horas

Alcolea — 17.00 horas

Trassierra — 17.30 horas

Cerro Muriano — 17.30 horas

Santa Cruz — 18.00 horas

