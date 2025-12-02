Noticias de la tarde
Córdoba da la bienvenida a la Navidad: estos son los titulares de una jornada muy especial
La inauguración del alumbrado con India Martínez; la apertura del belén municipal y la transformación de Gran Vía Parque marcan el tono informativo
Córdoba da la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado. La calle Cruz Conde ha sido el centro de un evento multitudinario en el que la artista India Martínez, junto al alcalde, José María Bellido, han pulsado el botón que trae consigo la ilusión para tantos miles de niños (y no tan niños) en estas fiestas tradicionales. Además, también ha abierto al público el belén municipal, que narra el nacimiento del niño Jesús con cuatro escenas de estilo entre napolitano y hebreo. Y desde el casco histórico nos desplazamos a Ciudad Jardín para analizar la transformación prevista de Gran Vía Parque. La avenida dejará de ser un mero paseo para disponer de zonas de actividades.
- India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
- Inauguración del belén municipal: una representación con cuatro escenas de estilo entre napolitano y hebreo
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- Las obras de acceso a El Arcángel arrancan con siete nuevos senderos y la plantación de 174 árboles
- Inédito: piden permiso para abrir un minigolf en pleno centro de Córdoba y estos son los detalles
- Abierta la convocatoria del Ayuntamiento para trabajadores sociales, técnicos de gestión y administrativos
- Córdoba tiene 5.145 parados menos que hace un año por el 'tirón' de los servicios
- La joyería cordobesa espera obtener su "denominación de origen protegida" antes de 2026
- Fallece Íñigo Laquidáin, exsubdelegado de Defensa en Córdoba
- El 4D renace en la calles de Córdoba: los estudiantes recrean la manifestación por la autonomía
- El centro de salud Castilla del Pino recupera toda su asistencia tras el incendio que obligó ayer a desalojarlo
Provincia
- Una concejal independiente tiene la llave de la alcaldía de Santaella: "Estoy abierta a hablar con todos"
- ¿Una parada del cercanías para Almodóvar, Villafranca, El Carpio, Pedro Abad y Montoro? Así es la propuesta de la Junta
Cultura
Andalucía
- El SAS implantará a principios de 2026 su plan de unir en un día mamografía, ecografía y biopsia para el cáncer de mama
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada