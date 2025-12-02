Córdoba da la bienvenida a la Navidad: estos son los titulares de una jornada muy especial

Córdoba da la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado. La calle Cruz Conde ha sido el centro de un evento multitudinario en el que la artista India Martínez, junto al alcalde, José María Bellido, han pulsado el botón que trae consigo la ilusión para tantos miles de niños (y no tan niños) en estas fiestas tradicionales. Además, también ha abierto al público el belén municipal, que narra el nacimiento del niño Jesús con cuatro escenas de estilo entre napolitano y hebreo. Y desde el casco histórico nos desplazamos a Ciudad Jardín para analizar la transformación prevista de Gran Vía Parque. La avenida dejará de ser un mero paseo para disponer de zonas de actividades.

