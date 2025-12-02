Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noticias de la tarde

Córdoba da la bienvenida a la Navidad: estos son los titulares de una jornada muy especial

La inauguración del alumbrado con India Martínez; la apertura del belén municipal y la transformación de Gran Vía Parque marcan el tono informativo

India Martóinez (i) y José María Bellido (d) en la inauguración del alumbrado navideño en Córdoba, en Cruz Conde, este martes.

India Martóinez (i) y José María Bellido (d) en la inauguración del alumbrado navideño en Córdoba, en Cruz Conde, este martes. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba da la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado. La calle Cruz Conde ha sido el centro de un evento multitudinario en el que la artista India Martínez, junto al alcalde, José María Bellido, han pulsado el botón que trae consigo la ilusión para tantos miles de niños (y no tan niños) en estas fiestas tradicionales. Además, también ha abierto al público el belén municipal, que narra el nacimiento del niño Jesús con cuatro escenas de estilo entre napolitano y hebreo. Y desde el casco histórico nos desplazamos a Ciudad Jardín para analizar la transformación prevista de Gran Vía Parque. La avenida dejará de ser un mero paseo para disponer de zonas de actividades.

Además, destacamos estas noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  3. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  4. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  5. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  6. Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
  7. Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
  8. Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada

India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño

India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño

Emacsa inicia las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas

Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de diciembre

Córdoba da la bienvenida a la Navidad: estos son los titulares de una jornada muy especial

Córdoba da la bienvenida a la Navidad: estos son los titulares de una jornada muy especial

La joyería cordobesa espera obtener su "denominación de origen" antes de 2026: la presentación del dossier es inminente

La joyería cordobesa espera obtener su "denominación de origen" antes de 2026: la presentación del dossier es inminente

Belén municipal de Córdoba: una representación con cuatro escenas de estilo entre napolitano y hebreo

Transformación de Gran Vía Parque: la avenida dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades

Transformación de Gran Vía Parque: la avenida dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades

El restaurante de Córdoba que presume de raciones gigantes: “La comida es de mucha cantidad”

El restaurante de Córdoba que presume de raciones gigantes: “La comida es de mucha cantidad”
Tracking Pixel Contents