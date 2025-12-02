Córdoba tiene 5.145 parados menos que hace un año por el 'tirón' de los servicios

Córdoba ha finalizado noviembre con 5.145 parados menos que hace un año gracias, fundamentalmente, al empuje del sector servicios y de la construcción en el mercado laboral. De esta forma, el Ministerio de Trabajo ha difundido este martes la última información sobre el desempleo e indica que 50.868 personas buscan una oportunidad laboral en la provincia.

Esta cifra representa una fuerte caída respecto a noviembre de 2024 y también es la más baja de los últimos 18 años. Hay que remontarse a noviembre de 2007, un ejercicio excepcional en términos de empleo y previo a la última gran crisis económica, para encontrar un dato inferior. En concreto, en noviembre de ese año 49.963 cordobeses conformaban la lista de parados del Servicio Público de Empleo.

Como se indica, el sector servicios es el gran protagonista de la mejoría y tiene ahora 33.991 parados en Córdoba, 2.701 menos que hace un año. Le sigue la construcción, con 3.695 desempleados (-696), y el paro también se ha reducido en la industria, que cuenta ahora con 4.365 desempleados (-562) y la agricultura, donde hay inscritas 3.334 personas (-572).

Además, durante el último mes el desempleo se ha reducido en la provincia en 1.516 trabajadores en comparación con el mes de octubre. De nuevo, el sector servicios ha sido un actor principal en el descenso. La información oficial pone de relieve que Córdoba ha sido, junto a Sevilla, la provincia andaluza donde más ha bajado el paro en noviembre en términos absolutos.

En la capital de la comunidad autónoma el paro ha caído en 2.240 personas. En Andalucía, 6.934 trabajadores han salido de las listas de desempleo gracias a la actividad generada en el undécimo mes del año. Ahora tiene 595.328 parados y estos son 50.985 menos que hace un año. España cuenta con 2.424.961 desempleados y estos son 161.057 menos que en noviembre de 2024.