Atención médica
El centro de salud Castilla del Pino recupera toda su asistencia tras el incendio que obligó ayer a desalojarlo
Las consultas, atención primaria y urgencias están operativas desde las 8.00 de la mañana
El centro de salud Carlos Castilla del Pino ha recobrado su pulso habitual este martes, 24 horas después de una jornada que se torció desde las 9.30 por el incendio de una furgoneta del servicio sanitario en el aparcamiento subterráneo del edificio y que acabó obligando a evacuar a 300 personas y a suspender la actividad asistencial.
Las puertas del centro se han abierto a las 8.00 para atender las consultas programadas tanto de atención primaria como de especialidades. También se ha recuperado la normalidad en el servicio de urgencias, que durante la tarde de ayer se trasladó al centro de salud del Sector Sur.
La principal anomalía ha estado precisamente en el aparcamiento subterráneo donde se originó el fuego, que ha permanecido cerrado para los profesionales sanitarios, tal y como informó ayer la delegación de Salud de la Junta de Andalucía.
Citas canceladas
Respecto a las citas de este lunes, la Junta emitió ayer otro comunicado asegurando que "la organización informará a las personas afectadas por cancelaciones o modificaciones de sus citas a medida que se normalice la situación".
