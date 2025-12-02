Belén municipal de Córdoba: una representación con cuatro escenas de estilo entre napolitano y hebreo

El belén del Ayuntamiento de Córdoba ya se puede visitar. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, acompañado por autoridades civiles y militares, ha inaugurado este martes en el Oratorio de San Felipe Neriel belén realizado por la Asociación de Belenistas de Córdoba por encargo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

El acto se ha desarrollado en un ambiente festivo aunque teñido de luto por la muerte del coronel Íñigo Laquidáin Hergueta, ex subdelegado de Defensa en Córdoba, en cuya memoria se ha guardado un minuto de silencio y a quien han dedicado unas cariñosas palabras de homenaje tanto el alcalde como el general de la Brigada Guzmán el Bueno, Fernando Ruiz Gómez, presente en la inauguración.

Detalle del belén municipal de Córdoba, recién inaugurado. / A. J. González

El canónigo de la Catedral y delegado diocesano José Juan Jiménez Güeto ha sido el encargado en esta ocasión de bendecir el belén, animando a la ciudadanía a celebrar las fiestas de Navidad sin olvidar a quienes más lo necesitan. El presidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Murillo, ha agradecido el trabajo de los belenistas y la presencia de dos escolanías, la de la Fundación Santos Mártires y el Colegio de El Carmen, que han amenizado la cita con sus voces.

El alcalde, por su parte, ha destacado que "hoy empieza oficialmente la Navidad" en un día de contrastes. Por un lado, las luces y los escaparates y por otro, la humildad y sencillez que representa el belén. "Empezamos por el belén que es lo que da sentido a estas fiestas", ha recordado, "una pieza importante en la tradición cristiana que se pasa de generación en generación y que da cohesión a las familias".

Manuel Murillo y José María Bellido, en la inauguración del Belén Municipal. / A. J. González

Uno de los responsables del montaje del belén es Javier Barcones, quien recomienda observar con detenimiento algunas de las figuras que componen la representación, como la Virgen y el Niño, "que dan mucha ternura al conjunto" y los Reyes Magos, "por la ornamentación tan esmerada, que permite identificar los tres continentes de los que procedían: Asia, Europa y África". Las figuras de primer plano son obra de un artesano alicantino llamado Enrique Villagrasa y son de un estilo mezcla de napolitano y hebreo, con telas encoladas. También hay figuras de la artesana Ángeles Cámara.

Cuatro escenas y 35 figuras

No será la primera vez que se vean en Córdoba. El año pasado, se emplearon en el belén de la Fundación Cajasol aunque con una disposición diferente. "Es un belén distinto porque esta vez se ha realizado lo que llamamos un belén cerrado". En total, se verán cuatro escenas. La principal, con el Nacimiento y la Adoración de los Reyes y otras dos fugas, una en la que se ve a la Virgen y San José pidiendo posada y una más con la Anunciación a los Pastores.

Autoridades presentes en la inauguración del belén municipal. / A. J. González

El belén está compuesto por un total de 35 figuras y se extiende en una superficie de cinco metros de boca por cinco y medio de fondo con figuras de palillo hechas a mano, por lo que no hay más copias iguales, de entre 35 y 40 centímetros. El montaje del belén es el último paso de un largo proceso de trabajo. "Entre marzo y octubre, trabajamos en el diseño de la representación y luego se monta en una nave y por último, se traslada a su ubicación definitiva, en este caso, el Oratorio de San Felipe Neri". El montaje último dura dos días "porque consiste solo en el traslado, todo lo demás, incluso la iluminación se prueba con antelación", indica Barcones.

El belén se podrá visitar en el Oratorio de San Felipe Neri hasta el 5 de enero en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas (cierra los días 25 de diciembre y 1 de enero y solo tiene horario de mañana los días 24 y 31 de diciembre).