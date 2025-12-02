El 4D renace en la calles de Córdoba: los estudiantes recrean la manifestación por la autonomía

Bajo la lluvia que parecía caer de la misma nube que acompañó a Andalucía en 1977, las calles del centro han despertado al grito de "autonomía" cuando decenas de estudiantes han transformado la plaza del Doctor Emilio Luque en el epicentro de una manifestación que buscaba no solo ser teatro, sino memoria viva. La representación de Oú, dirigida por Alessandra García y organizada por la Cátedra 4D de la UCO, ha irrumpido como un estallido verde y blanco, devolviendo al presente la energía de aquel 4 de diciembre en el que miles de andaluces salieron a reclamar autonomía y su lugar en la historia.

El público ha sido integrado desde el primer momento en una propuesta que, como explica su autora, "convierte la obra en una manifestación real donde los espectadores acaban formando parte del dispositivo escénico y asumiendo el papel de quienes tomaron las calles aquel día". Y es que no han sido pocos los curiosos que se acercaban a ver qué estaba pasando, entre ellos, un hombre mayor que recordaba haber estado en aquella manifestación hace casi 50 años y que, emocionado, comentaba que "los jóvenes sois quienes tenéis que seguir levantando esto".

Representación escénica callejera de "Oú", de Alessandra García / Chencho Martínez

Una manifestación que avanza

Con banderas andaluzas y pancartas que reproducían las de 1977, los estudiantes de Derecho y de la ESAD recreaban el ambiente previo a una marcha entre llamadas a amigos que “llegaban tarde” y consignas que recuperaban el pulso político de la época. Un profesor interpretaba a un periodista que iba informando sobre el clima de la protesta y el deseo de que la futura Constitución reconociera los derechos de Andalucía, además de servir como hilo conductor durante toda la obra.

Cuando la marcha avanzaba por Valdés Leal y San Felipe, las calles se iban llenando de cánticos como Andalucía está en la autonomía o El pueblo unido jamás será vencido, junto a referencias históricas como el izado de la bandera andaluza al lado de la española o el recuerdo a la figura de Blas Infante, cuyo legado se ha reivindicado como "el padre del andalucismo, asesinado en la guerra por luchar por nosotros". La calle Gondomar se ha ido transformando en un corredor verde y blanco con banderas ondeando durante todo el recorrido hacia Las Tendillas.

Alumnos recorriendo las calles del centro de Córdoba en la representación de "Oú", de Alessandra García / Chencho Martínez

Memoria y emoción en Las Tendillas

En el tramo final, se ha recreado el enfrentamiento policial que en Málaga terminó con la muerte del joven Manuel José García Caparrós, momento de máxima tensión que, posteriormente, frente al monumento conmemorativo del 4D, ha dado paso a la interpretación del himno de Andalucía con una flauta dulce mientras una escena costumbrista de estudiantes comiendo pipas desplegaba una reflexión sobre la identidad andaluza, el lenguaje y la memoria colectiva.

Un proyecto para recordar

La directora, Alessandra García, ha destacado que el trabajo con el alumnado de derecho se realizó durante cuatro días como acción de mediación y que la obra, ya escrita anteriormente, "pretende mantener vivo el recuerdo del 4 de diciembre, especialmente cuando se acercan los cincuenta años de aquella fecha histórica". A la representación han asistido también Alejandro Rojas-Marcos, fundador del PA, y Miguel Agudo Zamora, catedrático de Derecho Constitucional, quienes han felicitado a los estudiantes por la fuerza y la implicación mostradas durante todo el recorrido. Entre los participantes, también se escuchaban impresiones espontáneas del alumnado que daba vida a la manifestación escénica sobre la importancia de sentirse parte de la historia y recordarla. Una estudiante de Derecho afirmaba que "hacer esto en la calle te cambia la perspectiva, porque entiendes de verdad lo que significó para tantos andaluces salir a pedir autonomía".

Pese a la lluvia, igual que en 1977, como recordaba la directora, la memoria ha vuelto a las calles de Córdoba, convirtiendo la representación en un homenaje vivo y compartido al espíritu del 4D.