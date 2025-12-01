"Cada vez tenemos a gente más joven interesada en los belenes"

-La Asociación Cultural Belenista de Córdoba tiene ya una larga trayectoria. ¿Cómo diría que ha evolucionado desde sus inicios hasta lo que es hoy?

-La evolución ha sido constante y progresiva a lo largo de los años. Gracias a los cursos de formación y a los trabajos que realizamos, los miembros han ido mejorando en calidad, en construcción, en pintura… Con el tiempo y la experiencia, el trabajo se ha ido refinando muchísimo.

-¿Y cuáles diría que han sido los cambios más significativos en la forma de hacer y montar belenes?

Sin duda, la incorporación de la tecnología, sobre todo en la iluminación, ha marcado un antes y un después. También hemos mejorado muchísimo en técnicas y en la manera de desarrollar cada montaje. A base de experiencia, y también de errores, hemos ido aprendiendo y avanzando.

-Hablando de iluminación, ¿cómo han evolucionado los sistemas que utilizáis y qué impacto tienen en la experiencia del público?

-La iluminación ha cambiado muchísimo. Hoy podemos recrear el día, la noche, la luna... todo con más realismo. Estos avances permiten que cada escena cobre vida de una forma que antes no era posible y que el visitante perciba los detalles con mucha más fuerza.

-Este año presentan varias novedades en sus belenes. ¿Qué propuestas nuevas pueden descubrir los visitantes?

Como novedad destacada, tenemos un belén costumbrista en la Fundación Cajasol, inspirado en Córdoba. Además, hemos montado un belén de estilo hebreo tanto en el Ayuntamiento como en Diputación, que son belenes clásicos, de los de toda la vida. Y quizá lo más especial sea el diorama de Cajasol, un homenaje a los propios belenistas de la asociación.

-¿Qué representará exactamente ese diorama?

A un socio de la asociación realizando un belén dentro de una casa antigua, siguiendo la estética del belén costumbrista de este año. Es un pequeño guiño a quienes han hecho posible que exista hoy este trabajo.

-¿Y qué cambios han percibido en el perfil de los propios belenistas y del público que visita los belenes?

El cambio más llamativo es la edad: cada vez tenemos miembros más jóvenes. Antes, la mayoría eran personas jubiladas, que tenían tiempo para dedicarse a esto. Ahora la media ha bajado mucho porque los cordobeses ven nuestro trabajo, les gusta y se apuntan a los cursos de iniciación. Disfruto muchísimo del contacto con un público más joven. Cada vez saben mejor dónde están nuestros belenes y los buscan durante la campaña de Navidad.

-Hablando de formación, ¿qué tipo de cursos ofrecen?

Cada año impartimos un curso de iniciación, alrededor de febrero o marzo. Después, hacemos también uno de perfeccionamiento para los socios. Traemos belenistas de renombre de distintos puntos de España, e incluso de Italia. Es una forma de aprender nuevas técnicas y de mirar los belenes con otra perspectiva.

-¿Qué es lo que más llama la atención al público cuando visita los belenes? ¿Nota diferencias entre generaciones en cuanto a esos gustos?

Principalmente, la iluminación: el día, la noche, la luna… Todos esos efectos les impactan mucho. También les atraen los ríos y los elementos secundarios del paisaje. Y, por supuesto, la ambientación y las construcciones. En cuanto a los gustos hay de todos, hay quienes buscan innovación y quienes prefieren el belén tradicional. Lo que sí garantizamos es que cada año montamos belenes distintos. Nunca van a encontrarse el mismo del año anterior.

-Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a alguien que va a descubrir un belén por primera vez?

Que se deje llevar por lo que sienta al colocarse delante de uno. Que lo disfrute. Cada belén está lleno de detalles y de historias que contar, y muchas otras que imaginar, que quedan a manos del espectador.