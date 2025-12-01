Toñi Morales, ante el desahucio de su vivienda: "Mi deuda se vendió a un fondo buitre y no sabía a quién pagarle"

"Una vez me llamaron y le dije: 'Oiga, si es que no tengo para pagar, ¿qué quiere usted que haga? Me voy a tirar por el balcón' y me dijeron 'bueno, si usted cree que esa es la solución...'". Con esta idea resume Toñi Morales la "angustia" que sufre desde hace años ante el desahucio de su vivienda, localizada en el Polígono del Guadalquivir de Córdoba.

Este lunes, ha afrontado un juicio dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por el fondo buitre Promontoria Lezama, según afirma la plataforma 15M Stop Desahucios. Rafael Blázquez, miembro del colectivo, ha recordado que en 2018 el préstamo hipotecario de Toñi fue declarado "ilegal" por contener cláusulas abusivas y "esperamos que la jueza estime que ese procedimiento (de reclamación de la vivienda) no ha lugar, porque la cuestión ya fue juzgada sobre ese préstamo que es improcedente".

Sin embargo, a la salida del juicio Toñi se ha emocionado. El fondo buitre continúa adelante con la ejecución hipotecaria y ahora tendrá que esperar a conocer la resolución judicial. "Se ha alegado que todo el procedimiento está carente de legitimidad, tanto por el préstamo inicial como por el proceso de titulización", ha explicado Rafael Blázquez.

Toñi afirma que "voy a tener un poco de esperanza. He llegado hasta aquí y lo que me queda lo sobrellevaré como pueda". Atrás quedan casi dos décadas de temor por la posibilidad de perder su hogar, que adquirió justo en el último boom del ladrillo, entre los años 2007 y 2008.

"Me hicieron un papel falso"

En declaraciones a los medios, ha recordado que tiene tres hijos, ya independizados, y compró el piso cuando se separó de su pareja, confiando en la profesional del banco que la atendía, que era conocida del barrio. "Yo no tenía trabajo y me hizo un papel falso que decía que que yo trabajaba en su casa para que me dieran una hipoteca. Me mandó a otro banco, donde la directora era una amiga suya, y me dijo que no me preocupara". El dinero de la venta de la vivienda que compartió con su pareja lo fue gastando en el préstamo nuevo.

Cuando ya se terminó, "me pasaban de un banco a otro y me dijeron que fuera llevando dinero como pudiera. Yo lo llevaba, pero ese dinero desapareció, no me lo desquitaron", afirma. Cuando logró que la Justicia declarase improcedente el préstamo, regresó al banco y le informaron de que ya no era clienta y de que su cuenta "había desaparecido". "Tu deuda se ha vendido a un fondo buitre, pero no sabemos decirte ni dónde, ni cómo", asegura que le indicaron.

No tuvo noticias hasta pasados unos tres años. "Empezaron a mandarme cartas y a llamarme por teléfono amenazándome", recuerda. Toñi ha viajado a Madrid para negociar con el fondo buitre, pero "no es posible, eso está acorazado. Yo no sabía adónde dirigirme para seguir pagando", lamenta. "No han dado la cara hasta ahora que han puesto la denuncia".

En la actualidad, esta vecina del Polígono del Guadalquivir asegura que desconoce el importe de la deuda. Tampoco puede solicitar una vivienda pública, porque continúa siendo la titular de su vivienda. Después de trabajar en una residencia y en la ayuda a domicilio durante 18 años (aunque nunca a jornada completa) valora como "imposible" el pago de un alquiler con su pensión.