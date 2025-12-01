Subirse al autobús turístico de Córdoba es ahora un acto solidario: en marcha una nueva edición de ‘Tours x juguetes’

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y la empresa City Sightseeing vuelven a unir esfuerzos para celebrar una nueva edición de la campaña solidaria ‘Tours x juguetes’, una iniciativa que intercambia donaciones por billetes para disfrutar del autobús turístico de la ciudad.

A partir de mañana, martes 2 de diciembre, y hasta el 31 de enero, las personas residentes en Córdoba y su provincia podrán colaborar aportando juguetes nuevos o en buen estado, así como donaciones económicas de 5 euros, válidas igualmente para recibir un billete gratuito para subir al bus turístico.

Para familias en situación de vulnerabilidad

Los juguetes recogidos se destinarán a familias en situación de vulnerabilidad, con el propósito de que ningún niño o niña de Córdoba se quede sin regalo estas Navidades. Por su parte, la recaudación económica irá íntegramente dirigida a la Fundación Pequeño Deseo, entidad dedicada a mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes enfermos.

Las donaciones podrán entregarse en la oficina de City Sightseeing, situada en calle Diario Córdoba 13, hasta el 31 de diciembre. A cambio, cada persona recibirá un billete canjeable para un recorrido en el autobús turístico por la ciudad.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha animado a la ciudadanía a participar: "Con esta iniciativa, entre todos contribuimos a hacer de Córdoba una ciudad más solidaria, especialmente en unas fechas tan señaladas. Si cada uno aportamos nuestro granito de arena, lograremos llevar ilusión a los más pequeños, a la vez que disfrutamos de un viaje para redescubrir nuestra ciudad", expresa en una nota del Ayuntamiento.