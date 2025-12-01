Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barrio de San Lorenzo

Salesianos sale a la calle por su 125 cumpleaños

Más de mil chicos y chicas desde Infantil a ciclos formativos participan en la celebración de la efeméride

A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El alumnado del colegio Salesianos de Córdoba, ubicado en el barrio de San Lorenzo, ha vivido este martes una jornada festiva en la que su alumnado ha sido el protagonista.

Salesianos Córdoba celebra su 125 aniversario / A. J. González

Más de mil chicos y chicas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos han recorrido el barrio con pancartas para anunciar el 125 aniversario del centro educativo.

TEMAS

