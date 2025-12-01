Barrio de San Lorenzo
Salesianos sale a la calle por su 125 cumpleaños
Más de mil chicos y chicas desde Infantil a ciclos formativos participan en la celebración de la efeméride
El alumnado del colegio Salesianos de Córdoba, ubicado en el barrio de San Lorenzo, ha vivido este martes una jornada festiva en la que su alumnado ha sido el protagonista.
Más de mil chicos y chicas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos han recorrido el barrio con pancartas para anunciar el 125 aniversario del centro educativo.
