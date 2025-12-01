Salesianos sale a la calle por su 125 cumpleaños

El alumnado del colegio Salesianos de Córdoba, ubicado en el barrio de San Lorenzo, ha vivido este martes una jornada festiva en la que su alumnado ha sido el protagonista.

Salesianos Córdoba celebra su 125 aniversario / A. J. González

Más de mil chicos y chicas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos han recorrido el barrio con pancartas para anunciar el 125 aniversario del centro educativo.