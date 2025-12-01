Sadeco instala 100 nuevos grupos de papeleras sostenibles en el casco histórico de Córdoba

La empresa municipal Sadeco ha iniciado la instalación de 100 nuevos grupos de papeleras de diseño sostenible en el casco histórico de Córdoba, avanzando así en la renovación integral del mobiliario urbano vinculada a su estrategia de economía circular. Estas unidades -agrupadas en conjuntos de dos, tres y cuatro depósitos- están fabricadas con polímero reciclado procedente de la fracción de envases y forman parte de la colección GEA, concebida para asegurar la circularidad completa del material. Se están colocando prioritariamente en zonas verdes, donde la afluencia de ciudadanos es mayor, explica el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa.

Los nuevos equipos incorporan sistemas de identificación accesible, con etiquetas táctiles, pictogramas, textos en lectura fácil y un sistema encapsulado para lectura mediante dispositivos móviles. Su diseño, "resistente a los rayos UV y a las inclemencias meteorológicas, facilita su integración en espacios patrimoniales como el casco histórico", explica la nota. Cada depósito dispone de un volumen mínimo de 50 litros y un sistema interno para la colocación de bolsas, sumando en total hasta 400 contenedores separados.

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, presenta las nuevas papeleras en la plaza de Colón, donde ha comenzado su instalación. / CÓRDOBA

Estas papeleras cuentan también con un dispositivo inteligente para el control de ubicación, vaciados y operaciones de mantenimiento, lo que permitirá optimizar rutas y recursos cuando esté operativa la plataforma actualmente en licitación. El vehículo encargado de la recogida está dotado de compartimentos independientes para cada fracción.

Proyecto financiado con fondos europeos

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha destacado que esta actuación marca “un cambio profundo en la política municipal respecto a la instalación y conservación de papeleras”. Ha explicado que este primer suministro complementa el contrato financiado con Fondos Next Generation, que permitirá incorporar nuevas papeleras de varias bocas diseñadas específicamente para la segregación de residuos en origen, con aros superiores de distinto color según fracción: envases, vidrio, papel, resto o materia orgánica.

Albás ha añadido que la llegada de estas unidades permitirá reubicar más de un centenar de papeleras actualmente presentes en el Casco Histórico: “Podremos aprovecharlas para reforzar la dotación en barrios y distritos, en diálogo con los consejos de distrito y el Consejo del Movimiento Ciudadano”.

La primera ubicación, en la plaza de Colón

La instalación ha comenzado en la plaza de Colón y continuará desplegándose en el resto de puntos seleccionados. Las nuevas papeleras podrán anclarse de forma segura al suelo y desanclarse fácilmente en caso de que sea necesario reubicarlas, garantizando su adaptación a las necesidades de cada entorno.

Con este proyecto, Sadeco sigue avanzando hacia un modelo de limpieza urbana más eficiente y sostenible, apoyado en la accesibilidad, la innovación y el diseño funcional del mobiliario urbano. La iniciativa se integra en la Estrategia Distritos Sostenibles (EDS), presentada recientemente en el entorno de la Calahorra, que contempla un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar el servicio público que ofrece Sadeco en toda la ciudad.

Estrategia de Distritos Sostenibles

La EDS articula un operativo con programación rotativa y visible para la ciudadanía, reforzando el compromiso de la empresa con la mejora del servicio y la atención a las demandas vecinales. Su estructura operativa incluye equipos específicos para la limpieza de contenedores, hierbas, acerados, barrido, cartelería, papeleras, así como un dispositivo de limpieza de pintadas y un área de inspección ambiental en colaboración con la Policía Local.